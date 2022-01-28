張鈞甯下廚搬出救兵阮經天　鄭元暢崩潰喊卡

鄭元暢邀請了超級好朋友阮經天、陳意涵、張鈞甯一起來錄製「不專業廚房」過年特輯，張鈞甯爆料說鄭元暢不應該找這個組合，會讓廚房非常失控，陳意涵也笑說：「這集應該很難上字幕吧。」要煮黃魚煨豆腐的張鈞甯，居然一開始就問大家魚要不要洗？天兵狀態嚇翻鄭元暢：「妳為什麼要做這道菜嗎？」張鈞甯委屈說：「因為我喜歡吃。」被鄭元暢嗆：「那妳要會做啊。」搞笑的張鈞甯急忙搬出救兵：「沒有關係，我有阮經天。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-28 18:22:00
原來黃魚煨豆腐這道菜是張鈞甯媽媽的拿手菜，而張鈞甯一次也沒做過，上節目前才認真討教作法，同時也發揮她處女座個性，為了避免失敗，準備了備選菜色蘿蔔糕。而煮菜達人陳意涵很用心地自備章魚燒機，要來做章魚燒，卻不小心跟鄭元暢配成一隊，章魚被鄭元暢亂剪一通，而且鄭元暢連一顆章魚燒都弄不成球狀，讓陳意涵大喊崩潰。
4個人煮完菜後應景的一起打麻將，一下有人相公，一下有人搞不清楚到底牌摸了沒，亂打一通，阮經天忍不住說：「會打麻將的人看到我們這樣會生氣的。」打牌過程爭吵不斷完全失控，身為製作人的鄭元暢都受不了大喊「卡」，看來這次過年特輯胡搞瞎搞的程度更勝去年，這次「不專業廚房」特別調整於2月1日大年初一晚上8點30分播出第一集，要讓大家過年期間一起開懷大笑。