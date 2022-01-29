單身不是地獄！挪威「灰姑娘」生下毒販子　卻逆襲成皇妃

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與大眾想像端莊淑雅、優雅大氣的王菲不同，梅特瑪麗特出身於平民世家，父親的職業是當地的記者，原本乖巧可愛的她在青春期碰上父母離異，這也讓學會逃家、叛逆，一改從前乖女孩的形象。尤其當她高中畢業從澳洲交換回國後，生活愈來愈糜爛，每晚都進出夜店、夜夜把酒狂歡享受人生。
在這段糜爛的日子裡，梅特瑪麗特認識了一位同時擁有致命吸引力和毒癮的年輕男子，兩人在歡場打得火熱後不久就決定同居，而梅特瑪麗特很快地也在同居後有了身孕，只不過孩子的爸爸卻因為被警方抓到打架械鬥、販毒等罪嫌被抓進牢房內，根本無法盡為人父的責任。為此，身懷六甲的梅特瑪麗特只好選擇回家鄉，挪威第六大城市克里斯蒂安桑（Kristiansand）待產，而她也將在此處找到她一生的依靠。
回到家鄉後，懷有身孕的她並沒有因此改掉自己貪玩的個性，仍喜歡出門參加當地的音樂節。某次在她隨著音樂搖擺，突然感到身體極度不適，一名充滿紳士風度的男子連忙出現請司機送她回家，過程中兩人雖然沒有過多交談與對話，但男子的暖心舉動讓梅特瑪麗特一直記在心裡，只是這時候的她還不知道，眼前的紳士正是挪威王子。
隨著兒子Marius Borg Høiby的出生，升格人母的梅特瑪麗特的個性也開始逐漸成熟，為了打點好自己與兒子的將來，她決定重新回到校園唸書，並在咖啡廳擔任服務生，靠著省吃儉用與微薄的薪水，試圖打平念書與育兒的開銷，最後在刻苦的努力下終於完成學業並成功拿到自己心念念的的文憑。
這段養兒、念書的日子過得飛快，梅特瑪麗特變得更加穩重、具有責任感，但喜愛音樂節的習慣並未改變，某次她又再音樂節上與王子邂逅，一眼看出他是當年幫助自己的男子，梅特瑪麗特主動上前道謝，交談甚歡後發現兩人都熱愛音樂與運動，並約好下次相見。
這次約會過程中，梅特瑪麗特毫不掩飾的將自己的過往身世及遭遇全盤道出，選擇在王子面前不做任何的隱瞞，而挪威王子也不因為她的過去嫌棄梅特瑪麗特，而是對她真實、果敢的模樣更加喜愛，與她開始正式交往，只是兩人的戀情得面對的不只有彼此的過去，面前更多的障礙是外界質疑聲浪與兩人的未來。
王室貴族當中最極力反對這段關係的，就是哈康王子的父親挪威國王。不僅多次告誡兩人有著身分差距，更警告王子真的想與梅特瑪麗特在一起，就要放棄王位，只是哈康王子的深情甘願為了與梅特瑪麗特在一起放棄一切，當時兩人創下歐洲王室首例的未婚同居，還深情款款地喊出「我願與梅特瑪麗特共度一生，她比任何貴族頭銜重要。妳的過去我無權過問，只想跟妳共度未來」。
如此真摯又令人動容的告白，最終先讓王子的母親感動，並向國王表示自己當初也是平民出身，說服國王接納自己的兒子也與當年的他一樣，與平民女孩成婚。在母親的強力說服下，哈康王子終於讓王室接納了兩人的愛情，只是說服了家裡，卻說服不了外界一雙雙犀利的雙眼。梅特瑪麗特沒念過大學、與販毒犯生下私生子的過去，引來輿論批評她沒資格進入尊貴的王室當王妃。
隨著外界尖銳批評、諷刺挖苦不斷在媒體版面上演，梅特瑪麗特在2001年結婚前決定在全國電視直播記者會上放手一搏，她看著鏡頭回首自己的過去，像是對著鏡子內的自己深深自省，她告訴電視機前的所有人，這些日子新聞頭版全是她不堪的過去，這讓她哭了兩天兩夜，更稱自己對過去的行為感到後悔，也承諾國民這些絕對不會再發生。
梅特瑪麗特真誠的說，「我的青春期比更多人還要反叛，而叛逆引導我走向極端的生活道路，時至今日我仍十分後悔，希望大家能夠諒解。不過這些都發生在我遇到我所愛的人之前，直到遇見他、愛上他，讓我變成了我自己」，這番毫不遮掩的真摯對白，就像先前打動了王子，透過電視直播也成功打動了民心，質疑聲浪逐漸被祝福淹沒。
婚禮上，主教告訴兩人，他們雖然沒有選擇那條最簡單的道路，但愛真的能戰勝一切，從今天起兩人的生活都將翻開新的一頁。而婚後梅特瑪麗特也恪守她的承諾，成為民眾心中稱職的王妃，更發憤圖強好好進修，王子也貼心的陪她到倫敦讀碩士，兩人生下一子一女後，時常出席慈善活動。這樣一個有些荒誕過去卻毫不遮掩，努力想要做到最好又真誠可愛的王妃，雖然輸在起跑線上，卻在贏得了民心也贏了愛情。