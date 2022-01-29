《青春弒戀》化身恐怖情人　林柏宏：生活過得很邊緣

入圍金馬最佳導演、女配角、新演員、剪輯、音效五大獎的電影《青春弒戀》（Terrorizers）即將於1月31日在CATCHPLAY+影音平台上架，導演何蔚庭與主演林柏宏、李沐、陳庭妮及林哲熹，在農曆年前夕特別錄製影片向觀眾問候拜年。向來形象陽光的林柏宏在《青春弒戀》中飾演一個邊緣人，不但是恐怖情人，還有反社會人格特徵，可說是相當具有挑戰的角色。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-29 20:18:22｜2022-01-29 20:24:38
《青春弒戀》以一起隨機殺人事件，憑藉獨特的敘事手法，引出背後一連串錯綜複雜的人物關係，展現了人與人之間的疏離以及渴望愛的寂寞，亦獲得英國電影音樂文化雜誌NME年度亞洲十大電影第三名。片中林柏宏顛覆溫柔暖男形象飾演擁有反社會人格的恐怖追求者，但也在揣摩的過程中漸漸同理明亮這個角色，他說：「明亮（男主角名字）不是天生的殺人犯，因為生活過得很邊緣，他不斷地想要靠近所有人，可是可能用錯了方式。當明亮一次又一次被推開的時候，這些事情肯定會在他的青春留下一些傷痕 。這些角色沒有好壞與對錯，只是立場不同。看完電影，你就會理解每一個人。」
林柏宏可以說是去年金馬獎影帝大遺珠，他曾在接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露：「其實我沒有為了任何一個獎項去選擇任何一個角色、導演、作品。」在拍攝《青春弒戀》時，他體驗了前所未有的感受，這對林柏宏來說已經是非常珍貴的經驗，因此沒有入圍金馬獎，反而不是那麼重要的事情。林柏宏還透露在詮釋明亮這個角色時，故意拉開和身邊朋友的距離，只為能理解明亮的心情，但也讓他發現原來自己是這麼需要和別人交流的人。