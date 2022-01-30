《廢柴男》町田啓太被阿媽甩巴掌 「身體產生重大改變」
《把以我為主角的漫畫拍成日劇！！》一共有4集紀錄片，第2集為《廢柴男又怎樣》，主角由町田啓太擔任。導演太田勇表示：「這項企畫最初就決定由町田啓太擔任主角，所以應該要選擇町田這類型的演員，演起來才會更有趣。」町田啓太也認為這部漫畫是最能充分發揮「以自己為主角」要素的作品。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-30 07:30:00
《廢柴男又怎樣》除了町田啓太外，還找來了在《戀愛可以持續到天長地久》中飾演上白石萌音母親的63歲美魔女宮崎美子、童星出身的加藤清史郎、前乃木坂46成員深川麻衣共同演出。本作中最大的特色，就是主角與外祖母靈魂互換的設定，紀錄片中也可以看到正式拍攝前，町田啓太與飾演外祖母的宮崎美子為了詮釋靈魂互換戲碼，費盡一番辛苦、互相磨合演技的模樣。
《廢柴男又怎樣》劇情描述求職失利的田町權太（町田啓太 飾），因為一張照片成為網紅，讓他開始在網路上偽裝自己的生活。某天，阿媽加津代（宮崎美子 飾）來東京探望權太，在看到他糜爛的生活便狠狠賞了權太一巴掌，沒想到竟讓兩個人靈魂互換。
導演太田勇透露，第一集中會有町田啓太的養眼淋浴畫面，甚至還到《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》中也有出現的居酒屋取景，町田啓太也會在劇中大秀故鄉群馬方言，處處藏有看點。《廢柴男又怎樣》2月3日凌晨1點於GP+獨家與日本同步跟播。