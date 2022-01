恭喜!47歲的女星林志玲歷經艱辛懷孕過程,終於在今年公布生子喜訊,迎來牛年寶寶,各方湧進滿滿祝福,雖然沒有明確公布性別,但她在社群平台發布訊息「Thank you for coming into our family.」,後面加了一張父母和小男孩的Emoji符號就露餡了,應該是個男娃娃。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志玲前年小腹微凸,讓媒體相當關心她的懷孕問題,她笑說是吃胖了。(圖/記者葉政勳攝 , 2020.12.18)

林志玲近年最後一次在台灣公開亮相,是前年出席代言活動,當時就透露求子心切,生小孩已經在人生計畫很久了,笑說:「不知道小天使們是不是還在排隊,希望小天使們可以趕快報名」。去年她在端午節、中秋節祝賀粉絲,都只拍上半身,粉絲還心疼她看起來太瘦,臉型似乎有點不同,可能是懷孕期間影響。

▲林志玲發布生子消息,放了一張父母與小男孩的符號圖。(圖/林志玲IG)

她今在臉書公布生子喜訊,「Thank you for coming into our family.終於、終於等到小天使誕生到我們家,很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅~也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。新年快樂,祝福大家一切平安順心、身體健康,永遠保持正向的希望,愛會在每個人的身旁。」