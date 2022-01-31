2021年3大綠葉巨星殞落　留給粉絲無限懷念和不捨

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吳孟達和周星馳、劉德華可以說是當年港片的鐵三角，3人合作過無數經典電影，吳孟達更曾4度入圍香港金像獎、2度入圍金馬獎和1度入圍金鐘獎的「最佳男配角獎」，並在1991年以《天若有情》奪下大獎。吳孟達在周星馳的電影中佔有極大位置，包括《賭聖》、《逃學威龍》、《鹿鼎記》等，但2人最後卻撕破臉，不和傳言傳了17年，雖然吳孟達晚年曾喊話周星馳希望再度合作，但在《功夫》後就一直沒有合體，吳孟達的弟弟曾澄清哥哥和周星馳關係沒有外界說的這麼差，只是吳孟達檔期喬不攏，再加上身體狀況越來越不好，才沒有機會和周星馳一起合作。吳孟達在去年2月27日因肝癌病逝，周星馳也低調前往靈堂悼念，送昔日最佳拍檔最後一程。
2.龍劭華
龍劭華曾以電影《天馬茶房》、《角頭－浪流連》2度入圍金馬獎「最佳男配角獎」，並以《喇叭宏的悲喜曲》、《菜頭梗的滋味》分別抱回金鐘獎「迷你劇集／電視電影男主角獎」、「戲劇節目男主角獎」，是一位擁有影帝實力的演員，無論是當男主角，還是飾演配角，在詮釋角色都入木三分，陳淑芳曾透露龍劭華生前血糖太低，「他一直要減肥，我就常說健康最要緊，也不需要整容，管他胖瘦。」龍劭華去年9月南下高雄拍戲，不料卻在下榻旅館昏迷，救護人員抵達時，已經失去生命跡象，經過急救之後仍回天乏術。據悉當天晚間劇組人員想找龍劭華一起吃晚餐，但卻遲遲聯絡不到人，只好請民宿業者打開房門，卻驚見龍劭華倒臥在地，最後證明是因糖尿病導致猝死，享壽68歲。
3.陳松勇
陳松勇1989年以《悲情城市》奪下金馬獎影帝，演出作品無數，他一生沒有結婚生子，晚年都是靠印尼看護Yule照顧生活起居。在不少經典電影中都可以看到陳松勇的身影，包括導演劉偉強的《勝者為王》、王晶執導的《新少林五祖》、朱延平的《五湖四海》和成龍、舒淇主演的《玻璃樽》等，陳松勇合作的導演、藝人都是A咖，可見他的知名度和影響力。但陳松勇生前太喜歡喝酒，導致身體狀況欠佳，2015年後就淡出娛樂圈，並接連遇到中風、急性腎衰竭、胃出血、呼吸衰竭等重大健康問題，最後於12月傳出病逝，享壽80歲。陳松勇過世後在遺囑中交代遺產將分200萬給一直照顧他的印尼看護Yule，他生前曾透露自己有花不完的錢，隨著他離世，遺產也成了3個弟弟們間的戰爭。
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