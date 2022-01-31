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煮滷肉飯寵愛林志玲！AKIRA欣喜當爸「寶寶很平安健康」

▲林志玲與Akira結婚2年，終於迎來新生命。（圖／林志玲工作室提供）
▲林志玲與Akira結婚2年，終於迎來新生命。（圖／林志玲工作室提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-01-31 11:34:30｜2022-01-31 12:31:08

林志玲和老公AKIRA結婚2年，移居日本專心孕育新生命，終於迎接牛寶寶到來，AKIRA也在臉書宣布生子這個好消息，「Thank you for coming into our family，只要持續抱持正面的希望，前方就會有充滿愛的明亮未來！明天就是新年了，衷心期盼能藉由分享這份愛和感謝的心情，預祝大家新的一年，都能有個美好的開始。謝謝大家總是給我溫暖的鼓勵。今後我將更加精進自己，希望大家能繼續給予支持與指教。」

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▲▼林志玲透露每晚睡前會和老公AKIRA一起禱告，分享心情。（圖／ELLE雜誌提供）
▲▼林志玲透露每晚睡前會和老公AKIRA一起禱告，分享心情。（圖／ELLE雜誌提供）
▲林志玲（右）親暱同框AKIRA拜年。（圖／林志玲臉書）
▲林志玲（右）去年親暱同框AKIRA，向粉絲拜年。（圖／林志玲臉書）

AKIRA經紀公司也回覆《NOWnews今日新聞》：「目前寶寶很平安很健康，細節我們就不多做分享，希望這個好消息能帶給這多變的世界多一點的喜悅」。

去年5月，粉絲在東京的六本木巧遇AKIRA和林志玲，留下3人合影，林志玲適逢懷孕初期，AKIRA護妻心切緊摟著她，身穿深黑色情侶裝，嘴邊笑容藏不住濃情蜜意，林志玲親密依偎在AKIRA的懷裡，也一手摟著老公的腰，夫妻感情之好溢於言表。

AKIRA去年6月接受台媒訪問，也自曝會在家做台灣滷肉飯，既簡單又方便，以解林志玲的思鄉之苦，因疫情和懷孕之故，當時小倆口大多待在家，他還會下廚煮拉麵給老婆吃，每天睡前夫妻會牽手祈禱，訴說對生活裡的感想，濃濃儀式感讓夫妻感情密不可分，連合體拍雜誌也散發滿滿粉紅泡泡。

▲林志玲（右）和老公AKIRA去年被粉絲巧遇，夫妻合照時緊緊摟著彼此。（圖／翻攝微博）
▲林志玲（右）和老公AKIRA去年被粉絲巧遇，夫妻合照時緊緊摟著彼此。（圖／翻攝微博）
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