煮滷肉飯寵愛林志玲！AKIRA欣喜當爸「寶寶很平安健康」

林志玲和老公AKIRA結婚2年,移居日本專心孕育新生命,終於迎接牛寶寶到來,AKIRA也在臉書宣布生子這個好消息,「Thank you for coming into our family,只要持續抱持正面的希望,前方就會有充滿愛的明亮未來!明天就是新年了,衷心期盼能藉由分享這份愛和感謝的心情,預祝大家新的一年,都能有個美好的開始。謝謝大家總是給我溫暖的鼓勵。今後我將更加精進自己,希望大家能繼續給予支持與指教。」





▲▼林志玲透露每晚睡前會和老公AKIRA一起禱告,分享心情。(圖/ELLE雜誌提供)

▲林志玲(右)去年親暱同框AKIRA,向粉絲拜年。(圖/林志玲臉書)

AKIRA經紀公司也回覆《NOWnews今日新聞》:「目前寶寶很平安很健康,細節我們就不多做分享,希望這個好消息能帶給這多變的世界多一點的喜悅」。





去年5月,粉絲在東京的六本木巧遇AKIRA和林志玲,留下3人合影,林志玲適逢懷孕初期,AKIRA護妻心切緊摟著她,身穿深黑色情侶裝,嘴邊笑容藏不住濃情蜜意,林志玲親密依偎在AKIRA的懷裡,也一手摟著老公的腰,夫妻感情之好溢於言表。





AKIRA去年6月接受台媒訪問,也自曝會在家做台灣滷肉飯,既簡單又方便,以解林志玲的思鄉之苦,因疫情和懷孕之故,當時小倆口大多待在家,他還會下廚煮拉麵給老婆吃,每天睡前夫妻會牽手祈禱,訴說對生活裡的感想,濃濃儀式感讓夫妻感情密不可分,連合體拍雜誌也散發滿滿粉紅泡泡。