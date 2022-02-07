安迪愛女曬緊身旗袍裝　火辣S曲線「讓神明注意我」

已逝資深藝人安迪的31歲愛女林吟蔚，從《超級偶像》選秀節目崛起，被封為「超甜歌姬」，最近更斜槓經營副業，成立頭髮保養品牌「心碎實驗室」，過年前她特地著火紅色旗袍到廟裡拜拜，祈求新年一切平安順利，「今年剛成立公司，想說剛好過年，就穿水水去廟裡走走轉個運！」林吟蔚調皮地說：「我要穿水水讓神明注意到我！」





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▲林吟蔚從歌手比賽出身，對演戲、唱歌都很有興趣。（圖／楠軒工作室提供）

▲林吟蔚經營髮品副業，年後搬進新辦公室。（圖／楠軒工作室提供）

說到公司規劃，林吟蔚眼神一亮，從包裝設計、材質、內容物成分、活動企劃、廣告投放、網站設計，甚至連包貨出貨，都是她一手包辦，「雖然有加入幾個新員工幫忙，但每個環節我都想親自參與！下一檔產品已經在規畫，今年也想找更多好朋友一起來玩！」





一年之始，林吟蔚過年忙著打理貨品，年後將要搬進新辦公室，「這幾天主要進行家中和倉庫的斷捨離、設計新品、還有寫歌！今年想發台語歌呀！」並欣喜透露新辦公室的座向是坐南朝北，開工時間的吉時也都挑好了，一起祈求今年一起發大財！





▲林吟蔚到廟裡轉運，祈求事業一切順利。（圖／楠軒工作室提供）

▲林吟蔚對新歌很有想法，希望今年順利完成台語歌。（圖／楠軒工作室提供）

經營副業同時，林吟蔚對於演藝事業也有規劃，詞曲創作俱佳的她表示：「我已經有新歌的想法，MV也在我腦袋裡了，連MV要找誰演我都有想法了！很希望今年可以完成我的台語歌！」年前也開始在臉書上推出「深夜K歌房」的翻唱歌曲，受到許多粉絲的讚賞和喜愛；林吟蔚更坦言超想演戲，演出各種角色都願意嘗試，舞台劇經驗豐富的她更特別表示「很想演生活寫實的人生劇展」，讓大家看到新的自己。



