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號召中華三菱商用車車主回娘家 支持「噗噗共乘」計畫讓偏鄉交通更便利

▲ 號召中華三菱商用車車主回娘家 支持「噗噗共乘」計畫讓偏鄉交通更便利
▲ 號召中華三菱商用車車主回娘家 支持「噗噗共乘」計畫讓偏鄉交通更便利

2GameSome - 有車賞

2022-02-07 11:55:00

為改善偏鄉交通運輸困境，中華汽車自 2021 年起與交通部合作推動「噗噗共乘」計畫，藉由企業資源，投入兩台得利卡專車協助「噗噗共乘」運行，提供花蓮富里鄉及台東延平鄉「幸福巴士 2.0」運輸接駁服務。2022 年中華汽車再投入資源，邀請商用車主一同關懷偏鄉運輸，即日起至 2 月底前至全台匯豐展示中心互動即可為偏鄉運輸加乘，用愛累積接駁里程費用。中華汽車因協助偏鄉運輸有成，交通部日前頒發特別貢獻獎，感謝中華汽車對偏鄉運輸的支持與協助。

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號召中華三菱商用車主回娘家一起做公益。
號召中華三菱商用車主回娘家一起做公益。
花東偏鄉地區長期面臨交通資源不足，因道路條件不佳，即便有傳統客運服務，但因公車路線缺乏彈性、班次少，加上車輛體積太大無法進村等問題，讓偏鄉交通仍有不便。位於台東縣延平鄉的鸞山國小，校內有近 20 位學童為中低收入戶家庭，因父母平常忙於工作，孩子長期仰賴「噗噗共乘」服務通勤，中華汽車看見孩子們的需求，特別投入車輛加入服務行列，透過「噗噗共乘」預約搭乘的方式，成功建置交通運輸網絡，藉由在地司機服務在地居民的信任模式，彈性提供就學、就醫、轉乘接送的運輸共享服務。中華汽車投入「噗噗共乘」車輛至今，出勤班次達 480 次，服務 2,175 人次，接駁里程達 8,064 公里，安全守護孩子回家的每一哩路。

中華汽車幸福守護計畫加入噗噗共乘服務，以共乘服務翻轉偏鄉行的不便。
中華汽車幸福守護計畫加入噗噗共乘服務，以共乘服務翻轉偏鄉行的不便。
邀請頭家們到店參與，以祈願方式力挺「噗噗共乘」計畫

不僅車輛投入，2022 年中華汽車更號召中華三菱的商用車主們一起支持「噗噗共乘」計畫，即日起至 2 月 28 日，至全台匯豐汽車展示中心，即可透過「祈願」的方式換取對「噗噗共乘」的捐款。車主到店只要掃描活動看板上的 QR code，登入資料後向接待人員領取祈願球，寫下對於偏鄉交通的支持，再將祝福滿滿的祈願球投入中華菱利貨台上的「招財虎」中，即可向接待人員領取專屬贈品。

中華菱利為偏鄉交通加乘，活動期間至全台匯豐展示中心互動即可用愛累積里程費用。
中華菱利為偏鄉交通加乘，活動期間至全台匯豐展示中心互動即可用愛累積里程費用。
中華汽車將聚集全台的「祈願」，以心意化為實際捐款行動。「招財虎」中每顆祈願球，也代表中華汽車為偏鄉捐贈的一公里路程車資，期望以支持讓「噗噗共乘」的便利服務持續更久，也為偏鄉運輸再加值！更多活動詳情請洽官網：https://www.china-motor.com.tw/查詢。

交通部黃荷婷主任秘書頒發特別貢獻獎感謝中華汽車對噗噗共乘的支持與協助，總經理陳昭文代表接受。
交通部黃荷婷主任秘書頒發特別貢獻獎感謝中華汽車對噗噗共乘的支持與協助，總經理陳昭文代表接受。
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