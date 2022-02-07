▲ Aston Martin DBX 707 登場！預告今年第二季下線

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動力設定方面，DBX707 搭載 4.0升 V8 雙渦輪增壓引擎，由首席動力工程師 Ralph Illenberger 帶領品牌團隊的積極開發下，DBX707 強大動能歸功於滾珠式軸承渦輪及獨特調校，搭配採用濕式多片離合器的全新 9 速自排變速箱，相較於液力變矩變速箱，這款高性能的運動型變速箱能夠承載更多的扭矩負荷，榨出最高馬力 707PS 及最大扭力 900Nm 的數據，比起一般版 DBX 多出 157PS 馬力與 200Nm 扭力。
濕式多片離合器 9 速變速箱的設定也帶來更多益處。與具有扭力轉換器的液力變矩變速箱相比，換檔速度明顯加快，換檔時間縮短為原來的二分之一，整體手感亦更加流暢，這給駕駛者帶來了更強的操控反饋，與 DBX 一般版本相比，爆發力也得以提升，使 DBX707 0-100km/h 加速時間來到 3.3 秒。
精密部件全面優化
DBX707 配備性能全面升級，將碳纖維陶瓷煞車碟盤列為標準配備，前輪碟盤尺寸為 420mm、後輪則為 390mm，並配備 6 活塞單體卡鉗，進而使非簧下重量減輕了整整 40.5kg。除此之外，工程團隊也進一步調整並優化煞車系統的液壓缸徑與煞車增壓器，掌握細節之處，改善踏板腳感與煞車回饋，提升駕駛者的精準體感與操駕信心，並透過主要進氣口與車底的空氣導流雙重冷卻技術，在廣泛的溫度條件下，都能保有良好的煞車性能。
DBX707 配備標準 22 吋輪圈（可選擇運動化或緞帶式設計），並提供 23 吋黑砂面鍛造輪圈或消光黑色與銀色鍛造拋光輪圈可供選擇，採用更大直徑的輪胎，可帶來更傑出的過彎反應及車身控制，並縮短單圈時間。
為與 900Nm 強勁扭力相互運作，DBX707 配備全新電子限滑差速器（e-diff），相較於 DBX V8 擁有 3.07 的最終傳動比，性能版本數據則落在 3.27，這有助於 DBX707 低檔時的衝刺能力，並加快換檔的反應速度，確保 9 速變速箱的高效與巡航品質。
全自動的前後扭力分配系統，能依照當下的駕駛需求，將最高 100% 的扭力發送至後軸，進而達成車身彎中行駛的敏捷性及動態輸出。
DBX707 保留 DBX V8 車型之基本車體結構與三艙式氣壓懸吊，進一步優化 DBX707 底盤設定；絕佳操控手感透過特殊調校，優化車身控制及操控回饋；電子轉向系統也進行了適度調整，在車輛偏離重心時加大力度，使駕駛者對於彎中負載及輪胎可承受之最大抓地力有更清晰的掌握。
工程團隊也將車身起伏（路面顛簸的垂直震動）、俯仰（汽車煞車與加速時的運動慣性）、側傾等不同駕駛狀況納入考量，使駕駛者能夠更輕鬆地根據當下情況控制汽車踏板及方向盤轉向幅度。亦針對 eARC（電子主動式防傾系統）系統進行了細部的參數修改，提高敏捷度與車身動態平衡。
動態駕駛模式
為緊扣 DBX707 駕駛者本位的車型設定，動態駕駛模式也進行了一些修改及強化。「Race Start 彈射起步」功能在 GT Sport 和 Sport+ 模式下方可使用，能夠最大限度地提高直線加速性。優化後的的全輪驅動系統變速箱，實現了傳動系統和 ESP 車身動態穩定系統間的協調性與控制精準度。
為打造更趨直覺的駕控體驗，DBX707 導入包含駕駛模式選擇開關的新式中控台設計，駕駛者可快速設置動態模式；懸吊模式、ESP、檔位選擇模式的專用按鈕，則比照跑車一樣保持手動，而非自動選取；此外，DBX707 無需處於運動駕駛模式，駕駛者就可自由選擇是否打開新型四出排氣尾管閥門的主動排氣開關。
英倫美學奢華跑旅
為使 DBX 性能版本的規格升級保持一致，DBX707 在外觀及內裝都進行了全面性的革新突破，孕育偉大並極富運動性能的工程結晶，同時保有 Aston Martin 迷人風格與獨到細節。
DBX707 採用全新車頭設計，擁有更大的前格柵與日行燈，配備全新進氣口、剎車冷卻通道以及前分流器造型。消光鉻色格柵在面積加大後，可為高性能的 V8 引擎與新型 9 速變速箱的增加更大量冷卻氣流，身為車身焦點的凸字形水箱護罩，以六條水平格柵創造豐富視覺層次，傳遞經典品牌識別。
消光鉻色窗框及全新引擎蓋散熱片設計，恰巧與水箱護罩格柵及亮黑色前下擾流套件美協調，車側搭配亮黑色門檻，車體展現藝術品般一體成形的俐落輪廓。
DBX707 車尾線條也同樣引人注目，構築於車藝美學與空氣力學的雙重考量，車頂新增的擾流設計延伸，有效增加下壓力並提升高速穩定性；搭配加大的雙後分流器，以滿足全新的大直徑四出排氣尾管。這款新式尾管採用消光黑質感，與光澤感十足的亮面黑色後分流器相互搭配，並展現品牌一如既往的迷人聲浪；全新後保險桿與後分流器設計，突出 DBX707 鮮明流暢的肌理線條。
個人化訂製風格
充滿運動性的車型靈魂也在內裝設計上展露無遺，DBX707 標配運動化座椅（亦可選擇舒適化座椅為標配選項），兩種選擇均附有電動座椅十六向調節功能及前後座電熱座椅。內裝皮革提供有兩種設計可供挑選，標準款 Accelerate Sport 極速套件，以真皮皮革和 Alcantara® 面料巧妙搭配；以及列為加價選配的 Inspire Sport 匠心套件，採用頂級半苯染皮，配上 Aston Martin 飛翼繡線座椅頭枕徽飾及鑲有經典網孔與飾條的奢華座椅，展現濃厚英倫風格。
DBX707 的內裝採用深鉻色內裝套件及換檔按鍵圈飾為標準配備，可選配亮鉻色與碳纖維材質；亮黑色鋼琴烤漆中控飾板亦為標配，可另外選擇碳纖維或銅金色金屬材質。
對於訴求個人化產品的準車主，Q by Aston Martin 也提供全面的訂製服務，從獨特圖形到不同顏色的碳纖維部件選項，無論外觀或內裝的客訂材料，每輛 “Q by Aston Martin – Commission” 之作都可以突破慾望的界限，完全為客戶量身訂製。 作為 DBX 系列的旗艦車款，DBX707 有望延續 Aston Martin 首款 SUV 屢獲佳績的傲人成就，該車型在生產首年即實現了 超過 3000 輛的亮眼銷量，並獲得眾多媒體青睞讚譽，其中包括 GQ 汽車的「最佳豪華 SUV」、Top Gear 的「年度超級 SUV」 、以及 PR 阿拉伯國家汽車獎「最佳超級豪華 SUV」殊榮。