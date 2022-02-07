打完疫苗月經沒來正常嗎？第三劑副作用會變強嗎？重症醫解說！

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黃軒醫師表示，第三劑疫苗、加強劑的副作用及不良反應，就目前醫學研究來看，主要還是看當下施打的疫苗所帶來的影響，尚無因為混打而增加、減少，或是增強、減弱的趨勢，常見的副作用即如以往常聽到的「一疲、二發、四疼痛」，也就是疲勞、發燒、發寒、頭痛、注射點疼痛、關節疼痛、肌肉疼痛等，這些症狀可能在施打後48小時內出現，因人而異，並在48小時內逐漸消退。因此若超過48小時，或是極度不適、出現胸悶、胸痛等其他異常症狀，就需注意並合理的懷疑是否為不良反應，或剛好有疾病在此時發作。
打完疫苗月經沒來正常嗎？醫：確實有可能。
近日網路上也有不少民眾熱議，打完疫苗是不是也有可能影響到月經，對此黃軒醫師表示確實有可能出現短暫影響。不論是第幾劑，疫苗進入到身體會影響免疫細胞，而免疫細胞不單只有淋巴系統，身體各器官也有免疫細胞存在，子宮、卵巢的免疫細胞受到疫苗影響，便有可能影響月事，出現量多、量少等情況，屬於正常的現象。
黃軒醫師提醒，若發現施打完疫苗後月經出現異常，可先多作觀察不必緊張，但若下次依舊異常，或是遲遲沒來，就需多加留意，因為即便疫苗影響到月經，一般而言也只會出現一次，而月經異常的可能性繁多，亦有可能如前述，施打疫苗時剛好有疾病或其他影響月經的風險因素在身，如子宮頸癌、子宮內膜癌等，或是剛好懷孕、作息不正常等，建議盡早前往婦產科檢查為佳。
打完疫苗４不要，避免感染、影響症狀判斷！
施打完疫苗後，黃軒醫師也提醒，切勿揉按注射點、激烈運動、飲酒、熬夜等，這些常見的不良行為可能對健康造成不良的影響。醫師表示，注射點也是個傷口，若手沒好好清潔，亦可能造成細菌感染。而激烈或過度運動、飲酒、熬夜等，這些行為可能帶來各種身體不適，除了不利於身體健康，也可能影響民眾對疫苗副作用或不良反應的判斷，例如飲酒者出現頭痛誤認為宿醉。建議施打完疫苗應保持多喝水、良好作息、營養均衡等生活習慣，以利讓免疫系統正常運作，也避免對症狀誤判的情況發生。
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