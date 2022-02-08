房市／1月六都房屋移轉2.4萬棟　近9年同期次高

去年12月六都建物買賣移轉棟數創下近72個月新高，不過今年1月房市步入農曆年前淡季，趕交屋需求減少，統計六都1月移轉棟數累計2.4萬棟，較去年同期持平，不過月減約13%，六都之中以新北市和台南市表現較佳，年增幅度達8%。
生活消費中心/綜合報導
2022-02-08 08:00:00
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年底受惠景氣熱絡與年底前的交屋潮，12月移轉創下近6年的單月新高，1月則受到前月基期已高，加上時間已經靠近農曆年節，即使交屋也來不及裝修並在農曆年前進住，因此移轉量出現月減現象，而今年1月工作天數與去年相仿，六都移轉棟數也較去年同期持平，且是近9年來的同期次高紀錄，整體市況仍維持穩定。
六都1月建物買賣移轉棟數為2.4萬棟，月減13%，但較去年同期持平，1月台北建物買賣移轉棟數2720棟，月減5%，年減8%，新北市則為6202棟，月減11%，但年增8%，桃園市4346棟月減14%且年增5%，台中市4671棟月減18%且年減16%，台南市2235棟，月減6%但年增8%，高雄市3844棟月減20%但年增6%。
曾敬德表示，去年雙北以外崛起態勢明顯，許多區域的房價創下新高，交易量也同步增溫，科技廠商設廠成為市場資金追逐的新題材，不過高房價始終會成為社會問題，當前政策仍緊盯房市的投機行為，後續還有抑制房市的政策出爐，購屋人心情難免「既期待又怕受傷害」。