福食進口「3原則、3配套」　時力：國人不信任政府護食安

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時代力量強調，正式開放前，行政部門應落實下列四大配套措施：草案預告堅守程序正義、提出食安風險評估及實地採驗結果、禁止高風險產品輸台、嚴守高標準查驗把關措施。
由於過去政府在開放萊豬進口時，針對相關政策過於草率，時代力量也呼籲，未來相關行政部門預告修正草案時，該預告期不宜過短，以使各界能事先瞭解，並有充分時間表達意見，維護基本程序正義。「目前草案僅預告10日，恐重演過去萊豬突襲開放之戲碼，有違國人與民間團體的期待。」
時代力量強調，目前我國尚維持福島五縣市禁令，相關邊境查驗執行雖未有超標情況，但查驗範圍為「日本其他地區生產之九大類食品」，其查驗結果無法推論至福島周邊地區之食品風險。為取得國人信賴，政府應詳細向國人說明福島五縣市食品之風險評估及實地採樣調查結果，並定期赴日查驗。
至於針對行政院在記者會中提到「具風險品項」相關問題，時代力量表示，審酌相關科學證據與風險評估結果，政府應清楚表列維持福島與周邊地區之「高風險產品項目」輸入禁令，以杜絕高輻射污染食品入台的風險。
時代力量也呼籲，政府務必嚴守食安把關措施，維持台灣嚴格的檢驗標準、落實檢附產地及輻射檢測雙證明的要求、持續實施邊境逐批查驗措施、強化檢驗量能與人力，並維持檢出微量輻射食品應勸導業者退運或銷毀等行政措施。並且對於如何針對福島五縣食品於邊境進行逐批檢驗部分，政府有責任說清楚是逐批全驗還是逐批抽驗，並且在量能、設備及檢驗方法上，有義務向國人清楚、完整的說明。