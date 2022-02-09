《艾菲爾情緣》斥資6億台幣打造「法國版鐵達尼號」

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《艾菲爾情緣》的核心人物，19世紀法國知名工程師「艾菲爾」，由凱撒獎提名法國演技派男星何曼杜立斯（Romain Duris）飾演。本片導演馬丁布爾布隆 （Martin Bourboulon）透露，何曼杜立斯是他心目中唯一的人選，「沒有其他演員試鏡這個角色，他實際上看起來不太像古斯塔夫艾菲爾，但何曼和我採取藝術創作的方式創造了我們自己的古斯塔夫。」因為本片是個浪漫的故事，他希望可以呈現出艾菲爾不為人知感性的那一面。
艾菲爾跟艾德莉安在片中難分難捨，飾演這兩個角色的何曼杜立斯和艾瑪麥基在片場的互動也「很有愛」，經常偷偷眉來眼去，讓外媒懷疑相差22歲的兩人「假戲真作」！談到對艾瑪麥基的看法，何曼杜立斯說：「她對這個遊戲（指表演）很有智慧，而且驚人地成熟。不論是正向的身體能量，或是戲劇性場景裡的純粹情感，她（表現起來）都同樣自在。」
艾瑪麥基則回憶，她在2019坎城影展首度遇到何曼杜立斯，影展結束後，馬丁布爾布隆邀請他們兩人閱讀《艾菲爾情緣》的劇本，她說：「很快地，我跟何曼之間立刻就流露出化學反應了！」她也形容何曼杜立斯是「一位出色且經驗豐富的演員，謙虛、敏感且大方」。兩人幾乎是互相欣賞，無怪乎會有緋聞傳出！
《艾菲爾情緣》故事描述19世紀，法國政府要求知名工程師艾菲爾（何曼杜立斯飾）為即將到來的巴黎世界博覽會設計一個壯觀的地標。原先只想設計地下鐵的艾菲爾，因為舊愛艾德莉安（艾瑪麥基 飾）的出現，讓他改變了念頭……《艾菲爾情緣》將於2月11日情人節浪漫獻映。（編輯：薛羽彤）