邁向新時代 ─ Alfa Romeo Tonale正式亮相

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Tonale外觀上大致上就像是縮小版的Stelvio，與先前推出的概念版幾乎沒有太大的更動，充滿Alfa Romeo一貫的家族風格，車身尺碼長4.53m，寬1.84 m和高為1.6 m，車頭依舊以Alfa Romeo的盾型水箱護罩為起點，向兩側延伸至各三格狀LED頭燈的上緣與引擎蓋前沿所構成的GT LINE，有如1960年代的Giulia GT Junior，左右三格狀LED頭燈則會讓人聯想SZ Zagato，流線地C柱與後窗曲線則是向8C Competizione致敬。輪圈仍舊配上了Alfa Romeo最具代表性的五環樣式。
座艙內仍以駕駛者為主的設計理念，將中控台與操作介面皆偏向駕駛者，在維持Alfa Romeo多以圓形元素的基礎下，導入數位化操作介面，配有12.3吋數位儀錶板與10.25吋中央觸控螢幕，內建FCA聯盟開發的 Uconnect 5 車載系統，可透過Alfa Connect 與OTA達到智慧互聯與線上更新功能；而比較特別的是，Tonale是世界第一款具備NFT數位認證的汽車，Tonale NFT可透過區塊鏈技術，車主在購車時進行認證，透過NFT增加附加價值。
至於大家最關注的動力系統部分，Tonale在不同地區提供多種動力配置，PHEV Q4 AWD車型搭載PHEV插電式油電混合動力系統，以一具可輸出180hp最大馬力之1.3升MultiAir渦輪增壓四汽缸引擎驅動前軸，並在後軸配置一具可輸出90kW之電動馬達，綜效馬力達275hp，另搭配15.5kWh鋰電池，使用7.4 kW快速充電器，電池在 2 個半小時內充滿電，在純電模式下具備最大超過60km的續航力，變速系統搭配六速自排變速箱。Tonale PHEV還提供三種動力模式，包括：動力輸出、轉向、煞車與懸吊都在不同模式下進行最適切調整。0~100km/h起步加速時間為6.2秒。
另外還有兩種不同輸出數據之48V輕油電混合動力，搭載首度亮相的全新1.5升渦輪增壓引擎，具可變渦輪增壓幾何科技，並結合可輸出15Kw與55Nm之48V電力驅動系統輔助，與搭配TCT七速雙離合自排變速器，綜效馬力有130hp與160hp兩種版本，皆採前輪驅動配置。最後在北美等地區則還提供2.0升渦輪增壓引擎，可輸出256hp最大馬力，搭配九速自排變速系統與Q4四輪傳動系統。
全新Alfa Romeo Tonale亦具備達Level 2等級之完整ADAS自動駕駛輔助科技，將提供Sprint、Ti 和 Veloce三種基本等級規格，並會在2022年4月發表SPECIAL EDITION特別版本，預計在2022年第四季開始接單，2023年第一季陸續於全球各市場上市。