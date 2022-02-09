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打完疫苗月經異常？婦醫教６招應對，超過一次早檢查！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2022-02-09 10:30:00

近日有女性民眾在網路上表示，自己在打完新冠疫苗後，出現月經沒來等亂經的情況，貼文一出發現原來不只是自己，也有許多人有相似的情形。對此國泰醫院暨內湖國泰診所婦產科蔡明珠醫師表示，確實有可能發生，也提醒若出現異常情況應盡早檢查。

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打完疫苗月經大亂？怎樣算是正常的月經？

蔡明珠醫師表示，女性月經在一般情況下週期為28天，正負7天都算正常，也就是21天~35天都是在合理範圍內。血量在前兩天會比較多，出血量因不便測量，可從換衛生棉的頻率及身體狀況評估，若每兩個小時就得換一次夜用型衛生棉就算較多，而若和平常身體情況比較，明顯感受到頭暈、劇烈疼痛等不適，往往代表出血量已過多進而出現貧血，或因疾病因素出現劇烈疼痛。

從白帶、血塊、味道來看，一般而言出現些許、少量的白帶及血塊是正常的，但若與平常比較發現量變多，就須提高警覺，而經血也多會有血味，但若出現魚腥味等明顯異味就可能有感染的疑慮。

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打完疫苗月經異常？醫指診間常見情況。

施打新冠疫苗出現月經異常的情況，有不少學者認為可能和疫苗影響免疫有關，對此蔡明珠醫師表示，雖以現有的醫學報告來說，疫苗與經期兩者之間的關係還有待更多的研究作更進一步的確認，但診間確實也有不少民眾發現經血變多、變少、提前或延後等情況，不過即便疫苗真的會對月經有所影響，以診間來看也都是短暫性的，民眾不必太過擔心，若只有出現一次，多作觀察即可，但若不止一次，或出現其他異常情況，就應提高警覺。

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打完疫苗月經異常？婦醫６招應對，超過一次速就醫

蔡明珠醫師表示，即便疫苗和經期的關聯性還有待研究，影響也應為短暫，若出現不止一次、影響時間過長，可能意味著身體也正有其他狀況，只是剛好在同一個時間點施打了疫苗，也就是說，是疫苗以外的因素所引起的可能性較大。常見的因素包括了懷孕、飲食不當、作息不良、壓力過大、疾病因素等，疾病相關問題包括了卵巢、子宮等，例如多囊性卵巢症候群、子宮頸癌、子宮內膜癌等，也如前述所提到，若出現魚腥味等異味，可能為感染，原因繁多。

因此建議，若施打疫苗後，月經受到影響不只一次、血量過多、異常疼痛、出現異味等，可先自行驗孕、檢視自己的生活及飲食習慣、是否過度減肥、或有無作息不良、壓力過大等，若有疑慮或不放心之處，就應盡早前往婦產科檢查，以利釐清是否有疾病在身。

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