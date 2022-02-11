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「OLAH悅樂旅店」3月插旗台中！復古輕奢內裝搶先曝光

▲「OLAH悅樂旅店」台中館結合了獨特在地元素，融合台中舊城區獨具風格的街區文化和歷史建築，借鏡1920年代Art Deco元素，大量運用幾何線條、放射性圖案，以及彩繪玻璃，打造出具有復古華麗的輕奢華旅店風格。（圖／業者提供）
▲「OLAH悅樂旅店」台中館結合了獨特在地元素，融合台中舊城區獨具風格的街區文化和歷史建築，借鏡1920年代Art Deco元素，大量運用幾何線條、放射性圖案，以及彩繪玻璃，打造出具有復古華麗的輕奢華旅店風格。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-02-11 07:30:00

台中又有全新旅宿選擇了！遠雄集團旗下全新飯店品牌「悅樂旅店OLAH Poshtel」，繼2020年在花蓮拓點後，今年再鎖定有濃厚歷史文化的台中舊城區開設台中館，而且位置緊鄰台中火車站，方便國內外遊客前往各處熱門景點，內裝則是主打復古華麗的輕奢華旅店風格，希望強打年輕客層。

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「OLAH悅樂旅店」台中館結合了獨特在地元素，融合台中舊城區獨具風格的街區文化和歷史建築，借鏡1920年代Art Deco元素，大量運用幾何線條、放射性圖案，以及彩繪玻璃，打造出具有復古華麗的輕奢華旅店風格，要挑戰不一樣的住宿體驗。

「OLAH悅樂旅店」台中館全館共有41間客房，提供包括一般飯店房型與背包客鋪位，不論是與閨蜜好友出遊、家族旅行，或是背包客單人入住通通都很方便；此外飯店內也規劃有自動入住設備，如果很晚抵達飯店，也不必擔心辦理入住的問題。

▲《OLAH悅樂旅店》台中館，全館共有41間客房，提供包括一般飯店房型與背包客鋪位，不論是與閨蜜好友出遊、家族旅行，或是背包客單人入住通通都很方便。（圖／業者提供）
▲「OLAH悅樂旅店」台中館，全館共有41間客房，提供包括一般飯店房型與背包客鋪位，不論是與閨蜜好友出遊、家族旅行，或是背包客單人入住通通都很方便。（圖／業者提供）
▲《OLAH悅樂旅店》台中館，全館共有41間客房，提供包括一般飯店房型與背包客鋪位，不論是與閨蜜好友出遊、家族旅行，或是背包客單人入住通通都很方便。（圖／業者提供）
▲「OLAH悅樂旅店」台中館，全館共有41間客房，提供包括一般飯店房型與背包客鋪位，不論是與閨蜜好友出遊、家族旅行，或是背包客單人入住通通都很方便。（圖／業者提供）
另外，主打年輕客層，因此館內也設有完善的共享廚房、寬敞舒適的工作區與閱讀區，以及自助洗衣房，方便入住較多天的旅客清洗衣物；飯店房型配置部分，提供有兩單人床與一大床的雙人客房，以及四個單人床與兩大床的四人客房，其中配有四個單人床的歡樂四人房內，設計有小隔樓，以及超吸睛的月亮造型躺椅。

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