生虎寶寶？美女主播凍卵　盼尪電影大賣「解凍」

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為感謝同仁們一年來的努力，今團拜日發出了超過600個紅包給公司員工，現場也提供象徵大吉大利的橘子，以及充滿招財喜氣的糖果，讓大家新年開工都能討個好兆頭，同時也提供大紅包、家電用品做員工摸彩活動獎品。很可惜的是華視新聞主播們都沒有抽到大獎項，讓《華視晚間新聞》主播葉映彤笑說：「過年發紅包都大失血，抽獎時都很希望能喊到主播們的名字，讓我們可以補補血，結果一個人都沒有，全部摃龜！」正向思考的她馬上表示這可能代表今年主播們的收視會很不錯，沒有偏財運就靠努力做好新聞衝收視，而新的一年她自然把願望留給了工作，葉映彤表示，她收到很觀眾反映看不到華視新聞52台，因此許下「今年華視新聞52台市佔率能邁向100%」的宏願，她也預告即將推出醫療健康的新聞節目，請觀眾朋友期待。在聊到虎年是否催生虎寶寶的計畫，她笑回：「一切隨緣，不排斥但也沒有說一定要！」透露老公在三月後就要出國工作，夫妻倆人接下來又有一段時間要分隔兩地，目前就是抱持著有就生下來，沒有就明年再努力。
《華視晨間新聞》主播宋燕旻從小年夜到大年初二都堅守新聞崗位，身為電影導演的老公柯孟融為電影《咒》親赴泰國製作音樂，讓她自嘆：「從年前到除夕夜都是一個人吃飯，一個人住在空蕩蕩的房子裡面，很可憐！」透露過年期間自己都訂外送來吃，老公也是在泰國防疫旅館吃隔離防疫餐。因此，宋燕旻的新年新願望就是希望老公趕快回家跟她團圓，兩人還計畫要一起去找婆婆補過年。而同樣聊及虎寶寶催生計畫時，宋燕旻笑說：「自己的卵子寶寶還在醫院凍著，還要看老公的狀況，如果電影大賣，有錢可以拿來養小孩，就有機會生。」而目前她的卵子在醫院已經凍了4年，當初花了6位數凍卵就是希望能在身體最佳狀況留下一個機會。
華視體育主播林奕雯和整點新聞主播吳衣璇過年，林奕雯透露在春節假期間吃了不少美食，明顯感受胖了不少，但都不敢正面面對去量體重，直到這幾天開始播報新聞換主播服時，立刻發現裙子太緊差點穿不下，最後全靠造型師幫忙拉拉鍊才過關，讓她新年願望就是瘦身，決定趁休假的時間去騎單車消耗熱量，還準備挑戰「風中劍」路線，就是從台北外雙溪的風櫃嘴，行經中社路，再到劍南路路線，相當地熱血。而吳衣璇則是希望新的一年可以找到一個好對象，屬虎的她正逢本命年36歲，雖然父母沒有催婚，但還是許願能「把自己嫁掉」，談到理想對象的條件，她表示外表不重要，聊得來比較重要，但期望不是新聞圈的人，她笑說：「希望工作和私領域還是分開一點比較好。」（編輯：楊穎軒）