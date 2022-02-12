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3大元老回歸！《侏羅紀》系列最終章　預告震撼曝光

▲《侏羅紀世界：統霸天下》預告釋出。（圖／UIP提供）
▲《侏羅紀世界：統霸天下》預告釋出。（圖／UIP提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-12 00:00:00

今年夏天，準備體驗兩個世代的演員，首度同台演出《侏羅紀公園》電影系列史詩般的最終篇章。元老級演員蘿拉鄧恩、傑夫高布倫以及山姆尼爾，加入克里斯普瑞特與布萊絲達拉斯霍華，共同主演《侏羅紀世界：統霸天下》，這是一部故事場景橫越全球、既大膽又創意又令人看得喘不過氣來的全新冒險動作強檔鉅片。

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▲《侏羅紀世界：統霸天下》是本系列最終章。（圖／UIP提供）
▲《侏羅紀世界：統霸天下》是本系列最終章。（圖／UIP提供）
《侏羅紀世界：統霸天下》一片是《侏羅紀世界》電影系列統籌及導演柯林崔佛洛的全新力作，故事發生在努布拉島完全毀滅的4年之後。恐龍現在和全世界的人類共同生存，同時也在獵捕食物。這個微妙的平衡即將重新塑造未來，並且即將決定人類從此以後，是否能夠與史上最可怕的生物共同生存，同時卻仍然保持地球頂級掠食者的地位。

▲▼克里斯普瑞特（上圖）與布萊絲達拉斯霍華（下圖）再度被恐龍追著跑。（圖／UIP提供）
▲▼克里斯普瑞特（上圖）與布萊絲達拉斯霍華（下圖）再度被恐龍追著跑。（圖／UIP提供）
▲▼克里斯普瑞特（上圖）與布萊絲達拉斯霍華（下圖）再度被恐龍追著跑。（圖／UIP提供）
環球影業暨安培林娛樂出品的《侏羅紀世界：統霸天下》一片，將這個總票房超過50億美元的電影系列推向大膽與未知的領域，片中有前所未見的恐龍、驚險刺激的動作場面，以及令人瞠目結舌的全新視覺特效。

這部電影的全新演員包括《美夢成箴》德汪達懷斯、艾美獎提名、《81號檔案》馬蒙杜亞提、《神盾局特工》迪辰拉克曼以及《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》坎貝爾史考特；再度回歸的演員則包括飾演吳亨利博士的黃榮亮、飾演法蘭克林韋伯的賈斯提斯史密斯、飾演奇亞羅德里格茲博士的丹妮拉皮內達，以及飾演巴瑞塞姆班的歐馬希。

《侏羅紀世界：統霸天下》一片的導演是柯林崔佛洛，他於2015年執導的《侏羅紀世界》締造全球17億美元的驚人票房成績。這部電影的編劇是《侏羅紀世界：巨石之戰》艾蜜莉卡麥可與柯林崔佛洛，故事發想則是《侏羅紀世界》戴瑞克康納利與柯林崔佛洛，根據麥可克萊頓創造的角色改編。

▲▼史蒂芬史匹柏擔任《侏羅紀世界：統霸天下》執行製片，導演為《侏羅紀世界》柯林崔佛洛。（圖／UIP提供）
▲▼史蒂芬史匹柏擔任《侏羅紀世界：統霸天下》執行製片，導演為《侏羅紀世界》柯林崔佛洛。（圖／UIP提供）
▲▼史蒂芬史匹柏擔任《侏羅紀世界：統霸天下》執行製片，導演為《侏羅紀世界》柯林崔佛洛。（圖／UIP提供）
此外，《侏羅紀世界：統霸天下》的製片包括知名製片法蘭克馬歇爾以及派崔克克勞利，執行製片則包括奧斯卡獎贏家與傳奇性導演史蒂芬史匹柏、艾莉珊卓德比修以及柯林崔佛洛。環球影業暨安培林娛樂，聯合Perfect World Pictures出品，柯林崔佛洛作品。（編輯：楊穎軒）

▲《侏羅紀世界：統霸天下》中文海報。（圖／UIP提供）
▲《侏羅紀世界：統霸天下》中文海報。（圖／UIP提供）

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