3大元老回歸！《侏羅紀》系列最終章　預告震撼曝光

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環球影業暨安培林娛樂出品的《侏羅紀世界：統霸天下》一片，將這個總票房超過50億美元的電影系列推向大膽與未知的領域，片中有前所未見的恐龍、驚險刺激的動作場面，以及令人瞠目結舌的全新視覺特效。
這部電影的全新演員包括《美夢成箴》德汪達懷斯、艾美獎提名、《81號檔案》馬蒙杜亞提、《神盾局特工》迪辰拉克曼以及《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》坎貝爾史考特；再度回歸的演員則包括飾演吳亨利博士的黃榮亮、飾演法蘭克林韋伯的賈斯提斯史密斯、飾演奇亞羅德里格茲博士的丹妮拉皮內達，以及飾演巴瑞塞姆班的歐馬希。
《侏羅紀世界：統霸天下》一片的導演是柯林崔佛洛，他於2015年執導的《侏羅紀世界》締造全球17億美元的驚人票房成績。這部電影的編劇是《侏羅紀世界：巨石之戰》艾蜜莉卡麥可與柯林崔佛洛，故事發想則是《侏羅紀世界》戴瑞克康納利與柯林崔佛洛，根據麥可克萊頓創造的角色改編。
此外，《侏羅紀世界：統霸天下》的製片包括知名製片法蘭克馬歇爾以及派崔克克勞利，執行製片則包括奧斯卡獎贏家與傳奇性導演史蒂芬史匹柏、艾莉珊卓德比修以及柯林崔佛洛。環球影業暨安培林娛樂，聯合Perfect World Pictures出品，柯林崔佛洛作品。（編輯：楊穎軒）