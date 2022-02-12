影片曝光！女星不戴口罩被跟拍 竟使「無影腳」狠踹鄰居
37歲港星薛影儀去年參加亞姐選美，雖然沒有出眾美貌，但憑過人自信爆紅，被電視台簽下後踏入演藝圈，受封「亞視一姐」，沒想到，近日網路上瘋傳她外出沒戴口罩，遭人跟拍而爆發肢體衝突的影片，引發議論。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-12 16:00:00｜2022-02-12 16:06:49
流出的影片約3分16秒，只見薛影儀用口罩摀著臉，在大樓裡快步向前走，掌鏡者跟在後方邊拍邊罵，薛影儀冷不防推了對方一把，被追到外頭後，薛影儀快步逃離，想擺脫對方，兩人繞了一大圈又回到疑似同一棟大樓。
在兩度跑進大樓後，薛影儀躲進電梯內，但掌鏡者不讓電梯關門，這時薛影儀突然伸手推對方，再出腳怒踹3次，對警衛大喊：「她攔住我不讓我走呀！」掌鏡者也扯嗓門大叫：「打人啊！薛影儀打人了啊！」引起其他鄰居圍觀。
薛影儀最後索性跑到另一台電梯，一名女性路人嚇到離開電梯，不少人勸薛影儀戴上口罩，最後她才把拿在手上的口罩戴好，影片最後還驚動警方到場。據港媒報導，該段影片是去年9月所拍，不知為何被PO上網，薛影儀則表示，當時疫情較緩和才沒戴口罩外出，情急之下才出腳攻擊常跟蹤她的鄰居，經紀公司也代為道歉，稱會先讓薛影儀「休息」一段時間。
事實上，這已經不是薛影儀第一次爆出不戴口罩，她2019年在餐飲業工作時，就因為沒戴口罩遭開除，入行後也多次被目擊出門不戴口罩。（編輯：楊穎軒）