小宅停車位好難停？專家教「2方法」解決　降房價又保值

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不過小宅雖然方便，但實際使用上確實有些卡卡的，而且還有一個很大的的隱憂就是貸款問題。陳炳辰建議，民眾在挑選這樣小宅時，需要注意是否是小套房這類投資型產品，這樣的不動產在市面上並非主流，可能會在銀行貸款上有些受阻，未來轉手可能也不會那麼容易。
大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，觀察目前市面上建案，大多數是大、小坪數產品兼具，但本身基地面積就較小時，建商可能會將車位優先銷售給大坪數產品的住戶；至於小宅住戶，由於小家庭或單身，本身人口較少，開車需求不高，因此大多數產品是不會配給車位的。
另一方面，市面上小宅產品的停車場，就算有配給車位，但基本面積較小，可能買到的就會是機械型車位。陳炳辰建議，民眾在挑選車位時，非必要時最好不要選擇機械式車位，一來是為了車子安全，二來是也是為了自身安全。而且未來若有意購入電動車，機械車位可能無法架設充電樁，到時候要重新購買車位就相當麻煩。
郎美囡也說，機械車位比較大的問題是汽車限高與限噸位，尤其近年來國人對於休旅車或轎旅車的買氣算高，要購置機械車位前，這點最好先問清楚業者相關的規範限制。
至於買到小車位或不好停的車位壞處，陳炳辰說，一般來說會有小車位的產品，大多數可能是低總價的物件，在物業管理上可能不會那麼嚴格；第二是小車位有點「食之無味，棄之可惜」，如果自己車子太大，停起來可能膽顫心驚，但真的不要這個車位又相當可惜。
陳炳辰建議，民眾這時候可以選擇有些變通，在置產前先詢問看看建商或代銷業者，看看有沒有人要買車位，轉手後在總價議價上會較有空間。
郎美囡也建議，如果是平面車位看起來較窄，最好在入手前先自己停看看，如果真的對停車技術挑戰很大，「租出去也是一個方法」，之後再利用這筆租金，自己在附近找車位。