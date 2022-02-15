《美食》西島秀俊讚「靈魂人物」 內野聖陽：別再說了！
最近因電影《在車上》入圍奧斯卡多項大獎，而受到國際關注的西島秀俊，攜手個性型男大叔內野聖陽主演的《電影版 昨日的美食》，在日本上映後好評不斷，這次又傳來捷報，在劇中飾演另一對同性戀情侶中，任性男孩「吉爾貝爾」井上航的新生代男星磯村勇斗，因在《電影版 昨日的美食》中令人印象深刻的表現，受到日本電影奧斯卡評審青睞榮獲優秀新人獎，為口碑票房皆有好成績的《電影版 昨日的美食》再添一則喜訊。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-15 11:30:00
內野聖陽出道至今已參演過多達34部日劇，當中最受觀眾喜愛的，就是日劇版《昨日的美食》，內野聖陽精湛的演技成功演活賢二一角，西島秀俊也大讚內野聖陽是「靈魂人物」，他表示：「內野聖陽灌注全神的演技，是不同次元的程度。他是會將整個人生全部賭在那個瞬間的人，因此他的演技總是能感動和他共同演戲的演員。」
西島秀俊也提到，恰巧他們都有參演的NHK晨間劇《歡迎回來百音》片場，飾演內野聖陽女兒的清原果耶及蒔田彩珠也大讚他的演技令人感觸很深，讓內野聖陽忍不住害羞喊：「別再說了啦，好像要用讚美殺死我一樣。」
《電影版 昨日的美食》是日劇版續作，更接續特別篇的故事，因此也有一些與日劇版不同的看點，對此西島秀俊表示：「日劇版大多是史朗一個人做料理的畫面，電影版中能看見更多大家一起做料理的戲碼。大家一邊聊天一邊做料理，真的很開心，而且大部分都是即興發揮。」內野聖陽補充道：「在拍攝日劇時，西島秀俊都是一個人一次拍攝好幾集做料理的戲份，他也說過很孤單。在電影中除了用餐時以外，連做料理時都描寫出人與人之間的連繫。」《電影版 昨日的美食》2月18日在台上映。