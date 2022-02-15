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曹佑寧新片演暗黑角色　劉修甫首挑大梁表現亮眼

▲曹佑寧在電影《刺心切骨》中的角色有著暗黑性格。（圖／前景娛樂提供）
▲曹佑寧在電影《刺心切骨》中的角色有著暗黑性格。（圖／前景娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-15 02:00:00

台北市政府文化局、台北市文化基金會、台北市電影委員會「國際影視攝製投資計畫」投資的跨國合製電影《刺心切骨 PIERCE》目前正在台北市拍攝中，該片由新加坡新銳女導演劉慧伶（Nelicia LOW）自編自導，力邀台灣、新加坡、波蘭跨國團隊聯手打造，主要演員則邀請到金馬獎最佳女配角丁寧、台北電影獎最佳男配角曹佑寧，以及新生代男演員劉修甫詮釋劇中母子三人。《刺心切骨》新加坡製片蔡紹勇（Jeremy CHUA）、蔡瑋詩（Sam CHUA）日前特別接受影委會專訪，暢談電影拍攝進度。

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▲新生代男演員劉修甫在電影《刺心切骨》中演技表現令人驚豔。（圖／前景娛樂提供）
▲新生代男演員劉修甫在電影《刺心切骨》中演技表現令人驚豔。（圖／前景娛樂提供）
《刺心切骨》由影委會「國際影視攝製投資計畫」投資、新加坡Pōtocol公司、台灣前景娛樂有限公司、波蘭Harine Films出品製作。製片蔡紹勇談到全片在台灣取景拍攝，表示非常感謝影委會的大力支持，除了投資還幫忙商借拍攝場地，透露未來也希望多多來台北市取景拍片， 他認為台北市充滿了非常多樣化的地景、歷史與文化性格，從國際感的都市街道到山區的自然環境、再到郊區的鄉村景致，不僅為劇組提供了豐富的選擇與創作空間，更能夠藉由視覺加強在地敘事的深度，而非只是單純的借景拍攝。這次在台灣拍片，充分感受到不管政府、民眾、店家都相當支持電影，也能透過影委會來協調商借台北市的場地，在拍攝上輕鬆許多。製片蔡瑋詩也特別提及：「《刺心切骨》有一場很重要的戲在陽明山的小油坑拍攝，那裡的風景超美，環境景緻也為場景添加了如夢一般迷幻的氛圍！」

▲電影《刺心切骨》以擊劍運動為故事背景。（圖／前景娛樂提供）
▲電影《刺心切骨》以擊劍運動為故事背景。（圖／前景娛樂提供）
製片蔡瑋詩難忘為了電影中一場擊劍全國賽的重頭戲，在台前製時找了數十間學校，「很可惜疫情關係，最後只能搭景拍攝」，但她也因此發現台灣劇組的製片以及美術工作人員都非常有團隊精神、有專業且效率，決定搭景拍攝後，大家合作起來在幾天內便執行了出來。「我們每天都在追求一個野心勃勃的目標！」 蔡紹勇談到在台灣拍攝期間，和蔡瑋詩倆人每一天拍攝都會到場支持導演，劉慧伶過去是新加坡擊劍國家代表隊的選手，因此給作品訂下高標準，在動作、機器調度上都相當複雜，劇組每天都面對不同的挑戰。

▲《刺心切骨》新加坡製片蔡瑋詩（Sam Chua）。（圖／Pōtocol提供）
▲《刺心切骨》新加坡製片蔡瑋詩（Sam Chua）。（圖／Pōtocol提供）
▲《刺心切骨》新加坡製片蔡紹勇（Jeremy Chua）。（圖／Pōtocol提供）
▲《刺心切骨》新加坡製片蔡紹勇（Jeremy Chua）。（圖／Pōtocol提供）
兩位製片人與台灣前景娛樂公司的製片人黃茂昌合作兩年有餘，而前景娛樂也在台灣延攬電影界的好手，組建了一支極具才華與熱忱的團隊，包含美術指導、造形指導、攝影與燈光團隊、聲音部門，以及跨國合作中最重要的製片團隊。

《刺心切骨》故事講述擊劍選手溫子涵（曹佑寧 飾）某次比賽因失控行為入獄，使弟弟溫子滐（劉修甫 飾）受到隊友們排擠冷落。子滐與守寡母親（丁寧 飾）相依為命，並與母親新男友試圖振作生活，因而隱瞞了大兒子入獄之事。直到子涵假釋出獄，母親決心切斷關係，心疼哥哥的子滐卻決定背著母親，暗中幫助他重返正常生活。隨著子滐與哥哥關係越來越親密，一切看似好轉，卻不料家庭關係與哥哥的情緒障礙，正醞釀著更黑暗的災難即將發生。

談到主演的丁寧、曹佑寧和劉修甫，蔡紹勇和蔡瑋詩兩位製片都豎起大拇指稱讚三人認真且專業，蔡紹勇談起演員們的表現：「他們面對的任務有兩個部分 - 一是專業的擊劍動作或歌唱訓練，二是表演的深度。」他對於在片中要開金嗓唱歌的丁寧印象深刻，也對曹佑寧、劉修甫為了拍攝該片全力投入擊劍訓練表示感動，他說：「要讓觀眾看到電影時，完全看不出來曹佑寧和劉修甫以前沒學過擊劍，兩人都需要無替身、無特效的真實上陣演出，才能夠為角色帶來真實感。」蔡瑋詩則回憶起當初選角時，曹佑寧令人捉摸不透的神秘氣質就相當吸引導演，實際拍攝後也將這份神祕感帶入角色，與電影中暗黑性格的角色融合一體。

▲跨國合製電影《刺心切骨》新加坡製片蔡紹勇（左）、蔡瑋詩日前接受影委會專訪。（圖／台北市電影委員會提供）
▲跨國合製電影《刺心切骨》新加坡製片蔡紹勇（左）、蔡瑋詩日前接受影委會專訪。（圖／台北市電影委員會提供）
蔡紹勇監製的電影《Rehana Matyam Noor》入圍了2021年坎城影展一種注目單元，該片講述一位醫學院的助理教授在目睹了一場性騷擾之後，由於身處受害者與加害人之間而深陷困難的處境之中。女主角Azmeri Haque Badhon亦憑藉此片於香港亞洲電影節中獲得最佳新演員。Pōtocol向來專注於國際合作，將來亦將致力於發掘具潛力之新導演，拓展亞洲電影合作版圖。（編輯：楊穎軒）

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