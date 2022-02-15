曹佑寧新片演暗黑角色　劉修甫首挑大梁表現亮眼

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製片蔡瑋詩難忘為了電影中一場擊劍全國賽的重頭戲，在台前製時找了數十間學校，「很可惜疫情關係，最後只能搭景拍攝」，但她也因此發現台灣劇組的製片以及美術工作人員都非常有團隊精神、有專業且效率，決定搭景拍攝後，大家合作起來在幾天內便執行了出來。「我們每天都在追求一個野心勃勃的目標！」 蔡紹勇談到在台灣拍攝期間，和蔡瑋詩倆人每一天拍攝都會到場支持導演，劉慧伶過去是新加坡擊劍國家代表隊的選手，因此給作品訂下高標準，在動作、機器調度上都相當複雜，劇組每天都面對不同的挑戰。
兩位製片人與台灣前景娛樂公司的製片人黃茂昌合作兩年有餘，而前景娛樂也在台灣延攬電影界的好手，組建了一支極具才華與熱忱的團隊，包含美術指導、造形指導、攝影與燈光團隊、聲音部門，以及跨國合作中最重要的製片團隊。
《刺心切骨》故事講述擊劍選手溫子涵（曹佑寧 飾）某次比賽因失控行為入獄，使弟弟溫子滐（劉修甫 飾）受到隊友們排擠冷落。子滐與守寡母親（丁寧 飾）相依為命，並與母親新男友試圖振作生活，因而隱瞞了大兒子入獄之事。直到子涵假釋出獄，母親決心切斷關係，心疼哥哥的子滐卻決定背著母親，暗中幫助他重返正常生活。隨著子滐與哥哥關係越來越親密，一切看似好轉，卻不料家庭關係與哥哥的情緒障礙，正醞釀著更黑暗的災難即將發生。
談到主演的丁寧、曹佑寧和劉修甫，蔡紹勇和蔡瑋詩兩位製片都豎起大拇指稱讚三人認真且專業，蔡紹勇談起演員們的表現：「他們面對的任務有兩個部分 - 一是專業的擊劍動作或歌唱訓練，二是表演的深度。」他對於在片中要開金嗓唱歌的丁寧印象深刻，也對曹佑寧、劉修甫為了拍攝該片全力投入擊劍訓練表示感動，他說：「要讓觀眾看到電影時，完全看不出來曹佑寧和劉修甫以前沒學過擊劍，兩人都需要無替身、無特效的真實上陣演出，才能夠為角色帶來真實感。」蔡瑋詩則回憶起當初選角時，曹佑寧令人捉摸不透的神秘氣質就相當吸引導演，實際拍攝後也將這份神祕感帶入角色，與電影中暗黑性格的角色融合一體。
蔡紹勇監製的電影《Rehana Matyam Noor》入圍了2021年坎城影展一種注目單元，該片講述一位醫學院的助理教授在目睹了一場性騷擾之後，由於身處受害者與加害人之間而深陷困難的處境之中。女主角Azmeri Haque Badhon亦憑藉此片於香港亞洲電影節中獲得最佳新演員。Pōtocol向來專注於國際合作，將來亦將致力於發掘具潛力之新導演，拓展亞洲電影合作版圖。（編輯：楊穎軒）