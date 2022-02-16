剛認識邱宇辰主動求熱絡　被宋偉恩10字回絕

衛視原創《我和我的鋼四壁》將於2月28日起週一到週五晚上9點播出，故事描寫四位友情比「鐵三角」更堅固的「鋼四壁」麻吉好友涂善存、邱宇辰、宋偉恩以及管麟共同創業，衍生了友情、親情、愛情故事。四帥特別上同台的《一袋女王》為戲宣傳，四人因戲結緣，戲裡戲外都展現深厚好感情和不為人知的一面，邱宇辰初認識宋偉恩大方邀約開車載他和玩手遊，竟被接二連三拒絕？管麟被測驗出不為人知的內在性格，讓心裡專家大呼大家要多關心他；涂善存被邱宇辰抱怨「人太好」，顯得旁人很有罪惡感？本集精彩內容將在2月16日(三)晚上11點衛視中文台播出。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-16 00:00:00
四人在拍攝《我和我的鋼四壁》長時間相處後，發現彼此都有不為人知的奇特性格，在節目錄影時爭相發言互揭「瘡疤」，讓現場氣氛熱絡，也看得出四人戲裡戲外的好感情。邱宇辰說戲剛開拍時宋偉恩是最後一個進劇組的人，為了跟他熟悉熱絡，邱宇辰主動說要開車載他去片場，還邀他一起玩手遊放鬆拍戲前的緊繃心情，沒想到宋偉恩接二連三用「需要多一點自己的空間」婉拒。而宋偉恩拍攝第一場戲時就是和邱宇辰對戲，大家都覺得他演得很好，邱宇辰也不忘稱讚他「我覺得很好啊！」，沒想到剛入劇組、對自己要求很高的他竟焦慮脫口而出說：「不要開玩笑，我覺得還好。」一旁的宋偉恩趕緊解釋說真的忘記自己有這麼回話了，因為當時劇組已經開拍好幾天，自己則是第一天入組，加上台詞裡有超長的專有名詞得死背下來，讓他很焦慮深怕大家以為他沒有做好功課就來拍戲。至於手遊那次其實自己很想玩，但怕被說不專業，加上當天台詞又是一樣落落長，很怕自己遊戲玩得太開心拍戲時反而忘詞，所以只能忍痛拒絕，後來兩人熟悉之後，宋偉恩就常搭邱宇辰的車回台北，讓他很是感謝。
宋偉恩也不忘爆料邱宇辰常常在走完戲正式開拍時，會突然即興表演增加動作，有一場戲原本宋偉恩是要很生氣的情緒，因為邱宇辰多加了一個跳到沙發上賣力抖動屁股的動作，讓他當場被逗到笑場，但邱宇辰把角色詮釋得太鮮活，加上又把屁股抖到一個極致，導演後來還多拍了幾次屁股動作的特寫，讓也是老戲精的曾國城評論說：「只能說宋偉恩太嫩」。
涂善存則說管麟給他的感覺就像是個「外星球的人」，就是有事找的到人，沒事就見不到他，管麟說自己是個會想很多的人，像出席聚會自己就會考慮，跟現場的人熟不熟，可以聊到哪些話題，自己會不會酒後聊錯話題，因為顧慮到這麼多，所以只有在好友面前管麟才會「酒後失控」。涂善存笑說管麟沒事不喝酒，但只要一喝就會開，有次下戲大家聚會喝個小酒，管麟才喝一小口，就開始幫大家追酒，唸大家就為何不乾杯，邱宇辰笑說管麟就是「一個被開始，你們都不要給我走」，平常話少、慢熟的他，喝了酒之後完全變成另外一個人，講話不只超直接，還會嗆賭式拼酒，管麟解釋說自己是喝開心之後也希望大家都開心，希望這個開心的感覺可以延續久一點。
邱宇辰則是笑說涂善存人太好，讓他們備感壓力。原來在拍戲現場，小童星難免有點小調皮，當其他三個人早都已經慢慢失去耐性的時候，唯有涂善存仍然是發自內心的愛，好好的跟小孩溝通，被主持人問到難道都沒有生氣的念頭嗎？「多少會有一點生氣的念頭，但他畢竟是個小孩。」涂善存反而說出更感人的片場故事，原來有一場戲小童星需要泡冷水，爸爸在旁邊幫忙潑一點冷水讓他適應並鼓勵他「亮亮，不要怕冷！加油！」爸爸一回去，小童星反而很堅強說「不冷了」，其實是假裝不冷了，非常勇敢的一個小孩，讓一旁的主持人都忍不住讚嘆！「如果一個大人都不能照顧小孩的心靈的話，我們怎麼當大人」涂善存話一說完，立刻就被一旁邱宇辰吐槽「你看他講這樣，我們超有罪惡感的吧！」惹得現場大笑。本集將在2月16日(三)晚上11點衛視中文台《一袋女王》播出。（編輯：薛羽彤）