智利新住民直言台灣英文書「太難」　差別在這裡

八大綜合台《WTO姐妹會》邀請在台灣教書的各國新住民分享教書甘苦，主持人莎莎、郭彥均不約而同認為當老師很辛苦。還沒入行前郭彥均曾在國小任教、擔任小學四年級的班導師，他說：很累，老師確實真的蠻辛苦的，但當時家長還會燉雞湯帶來給我們吃，就感覺到很幸福。」莎莎透露：「我記得我小時候的夢想是當老師，直到大概國小畢業之後，認清老師是個很辛苦的職業，我就絕對不想要當老師了。」
娛樂中心/綜合報導
2022-02-16 02:00:00
八大《WTO姐妹會》新住民藉由「外國老師在台灣教書甘苦談」的主題，分享不同看法觀點；來自智利的芭蒂表示，台灣出版很多的英文書籍裡面是滿滿的英文字，她看了覺得「太難」了，她說：「那些書不僅讓小孩在學習過程有很大壓力，對老師來說也很有壓力，我們用國外的書教課，幾乎都是圖片、很少字。」另外她也指出，有些台灣家長會問「為什麼小孩不會唸？」事後她才了解到，由於家長不會英文，孩子回家後無法從旁指導少了複習機會，「語言應該是每天在家、在學校都要學習，而不是只在學校學而已。」莎莎也認同表示：「像我朋友想要女兒學大提琴，可是女兒不想，她就說『那媽媽跟妳一起學』，學的過程中就知道痛苦的點在哪裡，也不會強迫小孩子，也能讓小孩更信任家長。」
任職馴犬師的德國Aky提到常會遇到台灣客人希望她幫忙馴犬，但她與飼主分享訓練訣竅時，卻常會聽到「我沒有時間、要教我自己的寵物很麻煩、我不知道怎麼做」等回應，讓她很失望，並指出最大的問題是很多人在養寵物前不會先做功課，她說：「他們覺得小狗很可愛，就帶回家養，但是長大後怎麼辦？例如哈士奇很需要運動，但你不喜歡出門等問題就會產生。」該集節目透過各國新住民分享後，也讓郭彥均有感而發說：「好充實，也知道了無論是實驗課、肢體語言課、說故事課，在台灣要學會英文有很多種途徑。」（編輯：薛羽彤）