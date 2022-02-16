男星竟是跟蹤狂　「不良示範」騷擾女清潔工

J.Sheon睽違一年半發行全新單曲《不良示範》，該曲將男生在碰上心儀的女生時，出於害羞不敢直接表達，常常嘴巴說不要，但身體卻很誠實地做出一些令人匪夷所思的舉動寫成歌。MV由J.Sheon飾演跟蹤狂，Lulu黃路梓茵擔任女主角，引人注意的是Lulu必須展現誘惑人的性感模樣，讓她大笑說：「我今天是演A片嗎？」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-16 11:30:00
《不良示範》的MV延續單曲的風格，上演一位男子愛上女子後出現一系列的「不良示範」舉動，J.Sheon說：「就是一個跟蹤狂看上他的獵物，窮追不捨、死不放棄，最後被制裁帶走的悲慘故事。」而由他親自演出跟蹤狂，他直呼當跟蹤狂不是件容易的事情，不但要很會躲避，還要很會變裝、換很多套衣服，最後還要被拖走。
至於被跟蹤狂盯上的女主角，竟是練團室的女清潔工，特別邀請Lulu黃路梓茵擔綱，Lulu也表示初聽這首歌和到現場拍攝後，對歌曲有不一樣的感覺，「一開始聽會覺得是首很辣又很壞的歌曲，感覺男生就只會很兇的罵女生，但在MV拍攝現場，卻能感受到歌曲中另一層意涵，多了許多可愛的成分。」Lulu快速入戲，掌握到演出重點，她笑說：「這個女生應該要很有姿色才能演，所以我就是飾演性感女清潔工的感覺，連去拿東西還要抿嘴唇，應該是A片情節吧？是來演一些成人片嗎？」