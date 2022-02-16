歌手男友施毒招爆她劈腿7人　25歲清純港姐人設一夕崩毀

25歲的港姐亞軍陳楨怡相貌清純，又有一雙逆天長腿，近來在大陸發展頗受歡迎，她2020年獲得港姐亞軍頭銜後，即是TVB重點栽培的女星，前景看好之際，之前先爆出她周旋在男友Andy和37歲歌手周子揚之間，未料，周子揚在情人節又向港媒大爆料，稱自己才是正牌男友，更說陳楨怡一共周旋在7男之間，且每人皆有「各自功能」，令人眼界大開，而清新的陳楨怡人設一夕崩塌，還被港媒封為「女版韋小寶」。





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▲陳楨怡2020年奪下港姐亞軍。(翻攝陳楨怡微博)

周子揚選擇在情人節大爆「女友」的料，陳楨怡一開始選擇沉默以對，但眼見事件愈鬧愈大，陳楨怡昨晚（15日）深夜終於在社交網站發文道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」





早前陳楨怡就被周子揚爆料腳踏兩條船，不過，他為想挽回女友的心，並沒有追究。或許周子揚愛得太深，卻無法掌握，乾脆在情人節再送給陳楨怡大禮，一舉大爆陳楨怡同時與數位男星搞曖昧，而且還與自己剪不斷理還亂。據港媒的報導，陳楨怡和周子揚有半年的戀情之外，還和一名叫Andy的圈外男子拍拖4年，除了這兩人，她還與前天堂鳥成員Lincoln、何超蓮前度黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、無綫高層愛將林正峰及馮盈盈的中性打扮女助手等５人傳出緋聞。





▲周子揚不僅是歌手，還創辦科技公司。翻攝周子揚微博

周子揚接受港媒採訪時透露，２人初交往時，他一直是是陳楨怡的司機，等到她闖出名氣後，開始出現變化，有一次陳楨怡不讓他開車接送，也以要睡覺為由掛斷他電話。沒多久，周子揚卻發現Lincoln、黃俊豪在社群網站PO照，曝光的畫面中，才發現陳楨怡根本沒有回家睡覺，而是和他們瘋狂玩到深夜。





周子揚還透露，他提醒女友圈內複雜，不要被利用，陳楨怡則以短訊回應，她對那些男星沒有感情，只是想藉他們找到更多的工作機會。周子揚說，女友的解釋是，黃俊豪是專業模特兒，可以介紹工作，林正峰是無線高層愛將，可以和高層建立關係，韓國男模則可以拓展韓國演藝圈機會，至於馮盈盈的女助理能幫她拍完美的照片。





▲陳楨怡的清純形象陷入空前危機。翻攝陳楨怡微博

儘管周子揚選擇崩毀女友的人設大爆內幕，但被問到為何要這樣做時，周子揚卻說，自己真的很愛陳楨怡，連她的緋聞男友都可以包容。這樣的自我矛盾，也是令網友嘆為觀止。而陳楨怡則始終不認2人是男女朋友關係。



