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2022武陵櫻花季｜沉浸在粉色系的櫻花大道上 體驗今年春天最浪漫的花季

2022武陵櫻花季｜沉浸在粉色系的櫻花大道上 體驗今年春天最浪漫的花季
2022武陵櫻花季｜沉浸在粉色系的櫻花大道上 體驗今年春天最浪漫的花季

ReadyGo

2022-02-16 00:30:23

又到了每年的櫻花季，雖然在疫情影響下，不能出國賞櫻，但在台灣還是有許多賞櫻勝地，可以一飽眼福。武陵農場一年四季都各有不同的美景可以欣賞，而二月剛好是武陵農場櫻花盛開的季節，趁著春節放假，一起到武陵農場走走、欣賞櫻花盛放的美景！  

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圖／武陵農場 臉書專頁

一睹「櫻花博物館」的魅力

位於台中市和平區的武陵農場因為種植了台灣山櫻花、霧社櫻、昭和櫻、墨染櫻、紅粉佳人等多達10幾種品種的櫻花樹，而被譽為「櫻花博物館」。佔地廣闊的武陵農場總共種了約2萬棵櫻花樹，每到了櫻花季，總會吸引許多賞花遊客慕名而來。

圖／武陵農場 臉書專頁

在櫻花季期間（111 年 2 月 12 日~ 2 月 28 日），武陵農場從晚上11點到凌晨6點會實施園區管制，只有住宿、露營、登山遊客和工作人員能夠在管制時間內通行，進出車輛需要事先申請通行證。若想要在這段期間欣賞夜櫻美景，則需要在園區內住宿才可以。更多園區管制相關規定，請上武陵農場官網的最新消息查詢。

圖／武陵農場 臉書專頁

當日來回的行程當中，如果不想自行駕車前往，散客可以搭乘一日遊賞櫻專車，從台北、宜蘭搭乘國光客運，或者是從梨山搭乘豐原客運都可以抵達。賞櫻專車入園之後，將讓遊客在中谷「桃子園」下車，依賞櫻路線由北向南進行賞花，至南谷廣場結束，在至各回程規劃點上車返家。票價以及搭車時間請至國光客運和豐原客運的網站查詢。

圖／武陵農場 臉書專頁

在雪霸國家公園武陵遊客中心、武陵茶莊、武陵茶園一帶都有種整排的櫻花樹，進到武陵農場之後，可以開車前往各個地點賞櫻，也可以悠閒的沿著步道，一邊聆聽大自然的美妙樂音、享受森林的芬多精，一邊賞櫻。

圖／武陵農場 臉書專頁

圖／武陵農場 臉書專頁



如果沒有自己準備好午餐帶上山的話，在遊客中心有販賣一些的食物，如果想要簡單吃點東西的話，可以在這裡購買，或是帶到附近野餐。如果想要好好坐下來吃午餐的話，可以到武陵農場國民賓館享用自助式的午餐（用餐時間為11:30~14:00），或者是到武陵富野渡假村巴頓西餐廳享用中西式自助餐（第一餐期11:30~12:40、第二餐期12:50~14:00）。

圖／武陵農場 臉書專頁

桃山瀑布步道

圖／武陵農場 臉書專頁

位於雪霸國家公園內的武陵農場生態資源豐富，在賞櫻的同時，也別忘了打開自己的五感，好好感受大自然的美好。園區內有規劃了許多步道，如果體力和時間許可，沿著這些步道，能夠更加親近大自然，也能夠看見更多的武陵之美。其中，最有名的就是桃山瀑布步道，在步道終點處的桃山瀑布又名為煙聲瀑布，在水量豐沛的季節，水流從高處流洩而下而揚起的煙霧繚繞，看起來相當壯觀。整個步道來回約需要三個小時，沿途可以享受森林浴、並聽著漸漸靠近的瀑布水聲，絕對不能錯過如此宜人的景致！

圖／武陵農場 臉書專頁

地址：台中市和平區武陵路3-1號

電話：（04）25901259

>> 武陵農場官網

延伸閱讀： 2022武陵櫻花季2/12登場！交通管制總整理 來場櫻花樹下的約會

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原文出處 : ReadyGo 2022武陵櫻花季｜沉浸在粉色系的櫻花大道上 體驗今年春天最浪漫的花季

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