MotoGP歷來Safety Car首款純種賽車 ─ BMW M2 CS Racing 2022年上陣

我是廣告 請繼續往下閱讀
自1999年以來，BMW開啟了與MotoGP的合作關係，BMW M GmbH以旗下市售車Safety Car，但本賽季不同的是，M2 CS Racing是MotoGP歷來Safety Car中第一款純種賽車，展現與紀念BMW M在高性能車與賽場上的卓越表現。
M2 CS Racing是BMW M Motorsport為統規賽開發的純種賽車，具有450hp最大馬力，並配有賽車專用駕駛輔助系統，包括：ABS與DSC、具獨立冷卻配置的機械限滑差速器，以及特製的專屬傳動軸與碳纖維車頂，配上紀念50周年的專屬彩繪。而為擔任Safety Car任務，依照慣例增配車頂與車頭警示燈。
除了M2 CS Racing擔任主Safety Car外，BMW M之MotoGP官方車隊，還將提供其他車輛，包括：M3 Competition、M4 Competition、M5 CS與M8 Competition Gran Coupé也會投入Safety Car輪替任務，同時X5 M Competition將擔任Medical Car，還有兩輛BMW M 1000 RR則會擔任Safety Bikes；此外，全新的BMW i4 M50電動車也將投入FIM Enel MotoE World Cup電動機車賽事的Safety Car任務。