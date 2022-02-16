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MotoGP歷來Safety Car首款純種賽車 ─ BMW M2 CS Racing 2022年上陣

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-16 02:25:20

已與MotoGP合作多年，提供官方Safety Car與官方用車的BMW，在BMW M問世50周年之際，2022年新賽季將由M2 CS Racing接下主Safety Car的任務。

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自1999年以來，BMW開啟了與MotoGP的合作關係，BMW M GmbH以旗下市售車Safety Car，但本賽季不同的是，M2 CS Racing是MotoGP歷來Safety Car中第一款純種賽車，展現與紀念BMW M在高性能車與賽場上的卓越表現。

M2 CS Racing是BMW M Motorsport為統規賽開發的純種賽車，具有450hp最大馬力，並配有賽車專用駕駛輔助系統，包括：ABS與DSC、具獨立冷卻配置的機械限滑差速器，以及特製的專屬傳動軸與碳纖維車頂，配上紀念50周年的專屬彩繪。而為擔任Safety Car任務，依照慣例增配車頂與車頭警示燈。

除了M2 CS Racing擔任主Safety Car外，BMW M之MotoGP官方車隊，還將提供其他車輛，包括：M3 Competition、M4 Competition、M5 CS與M8 Competition Gran Coupé也會投入Safety Car輪替任務，同時X5 M Competition將擔任Medical Car，還有兩輛BMW M 1000 RR則會擔任Safety Bikes；此外，全新的BMW i4 M50電動車也將投入FIM Enel MotoE World Cup電動機車賽事的Safety Car任務。

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