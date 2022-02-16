Skoda Fabia Monte Carlo不僅是換個配色，滿滿的配備更是讓人大流口水!

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Skoda Fabia Monte Carlo特仕車主要是車身仍以紅色為主色調凸顯奔放的產品特質，搭配黑化前水箱罩、保桿下緣處、側裙、後視鏡外蓋的組合下讓面容又多了些個性化氛圍，車尾則施以同樣手法在品牌字母及後擴散器皆以深黑色方式呈現，最終在全黑車頂的包覆下跳脫與標準車型截然不同的產品差異性。
車艙格局雖未做更動，不過卻以更豐富的配色與飾板來點綴出多一分的動感樣貌，例如利用紅色混白色縫線搭配類碳纖維飾板來降低過重的塑料感，標配的運動化座椅當然是Monte Carlo版的基本要求，LED氛圍燈、無線充電座、導航地圖、重低音喇叭同樣是該車型的標配選項，若想錦上添花則可選配10.25吋數位儀表來提升整體的科技感受。
動力則提供基本的1.0升自然進氣與1.0升渦輪增壓輸出，前者最大馬力為80匹，極速可達180 km/h，後者最大馬力為95匹，極速可達193 km/h，兩款車型皆配置5速手排變速箱，還有一款可輸出110匹馬力並搭載6速手排或7速DSG變速箱的1.0 TSI EVO版本，其極速可達205 km/h，若是對此性能還感到不滿意，Skoda特別為該車型導入一具1.5升4缸渦輪增壓引擎，最大出力來到148匹馬力，極速可達225 km/h，Fabia Monte Carlo目前價格未定，不過歐洲市場將會是最先上市之地區。