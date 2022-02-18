內蒙古拍戲天氣驟變　唐嫣殺青送紅包慰勞大家

緯來戲劇台將於2月18日晚間11點起，週一至週五晚間10至12點播出由唐嫣、竇驍、佘詩曼、連晨翔等人主演的古裝劇《燕雲台》；劇中，唐嫣飾演「蕭燕燕」一角，從少女演到老年，讓她自嘆是年齡橫跨最大的一部戲，最近北京冬季奧運熱，唐嫣在年輕時代穿旗袍拉二胡參加奧運閉幕式的影片被挖出來，照片中的唐嫣還是少女時代，呈現清秀佳人的一面。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-18 00:00:00
在《燕雲台》中，唐嫣飾演「蕭燕燕」是遼國宰相蕭思溫的三女兒，性格聰慧膽識過人，足智多謀的她也是歷史上有名的「蕭太后」。劇中，她情定韓德讓(竇驍 飾演)兩人說好要相伴終生，卻敵不過時代的考驗，讓感情路波折連連。劇中，唐嫣的大姊是佘詩曼、二姊是盧杉，三姊妹在劇中有緊密的姊妹情，但卻隨著嫁給不同的丈夫而走向命運殊途。
唐嫣拍戲超級認真，她說，一知道要演出《燕雲台》她就趕快去買原版小說來看，小說有超厚的四大本，她日夜都讀，沒幾天就讀完，在現場對戲時也發現唐嫣手中的劇本，滿滿的螢光筆記號，也讓工作人員稱她是學霸級演員。在《燕雲台》中，唐嫣從少女演到老年，得自己揣測走過一生的心路歷程，她說，這真的只能靠自己去揣摩幻想，不知道自己老了往回看是否也是這樣的心情。
演出《燕雲台》時，唐嫣最喜歡穿搭配戲服的首飾，身上許多華麗首飾都讓她目不轉睛，讓她都好想問劇組看可否讓她帶回家收藏。《燕雲台》在好幾個地點拍攝，還遠拔到內蒙草原取景，天氣驟變、高溫也讓演員苦不堪言，加上臨時演員超多，沒拍攝時現場演員倒成一片；唐嫣看到演員們的辛苦，殺青時，還送給現場工作人員每人一個大紅包，讓大家都說唐嫣人真好！（編輯：薛羽彤）