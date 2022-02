▲ 保時捷獨家設計草圖成為車迷 NFT 收藏品

我是廣告 請繼續往下閱讀

此計畫由保時捷攜手 Fanzone一起完成。Forward31 是保時捷數位公司 (Porsche Digital) 其中一個部門,於 2021 年 6 月資助了柏林新創公司 Fanzone。這間新創公司經營可收集並交易數位選手卡的 NFT 線上平台。Fanzone 使用區塊鏈技術確保選手卡的資訊及安全。





2006 年成立於德國漢堡,Viva con Agua 致力於在全世界幫助人們取得乾淨的飲用水,讓環境衛生以及個人衛生觸手可及,在烏干達和南非都有支持的水計畫。該非營利組織的願景是「人人皆享有水—一切為了水(“Water for all - all for water”)」。Viva con Agua 定期以藝術品拍賣來募款。