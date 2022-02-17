▲ 保時捷獨家設計草圖成為車迷 NFT 收藏品

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「藉由此 NFT 計劃，我們想觀察加密貨幣社群的接受程度以及其影響，」負責這項計畫的Sandra Mayer-Denzel 表示。「我們對最終結果感到非常的滿意，並且很高興我們能夠為 Viva con Agua 帶來一筆可觀的捐款收益。」
保時捷銷售部創新經理、該計畫的聯合發起人 Lars Krämer 補充說：「我們在很短的時間內由一個跨組織團隊把拍賣NFT 的想法變成現實，非常保時捷的風格。我們對此結果感到自豪，並期待從中學習，未來更期待保時捷在 NFT 和數位藝術領域進行進一步的創新。」
「保時捷所舉辦這個拍賣活動非常重要，我們也很開心獲得這件作品所帶來的捐贈金額。」非營利組織Viva con Agua總裁 Carolin Stüdemann 表示。「此拍賣活動的全部收益款項將用於改善水源，從而可以改善數千人的生活狀況。因為水就是生命！」NFT 全名為非同質化代幣，源自於區塊鏈技術並且隸屬於特定資產，也就是說 NFT 代表了某個特殊數位資產的持有權。而數位商品可以在虛擬錢包中存儲、出售或交易。到目前為止，NFT 主要用於加密藝術品和數位收藏等領域。
交易數位選手卡區塊鏈平台
此計畫由保時捷攜手 Fanzone一起完成。Forward31 是保時捷數位公司 (Porsche Digital) 其中一個部門，於 2021 年 6 月資助了柏林新創公司 Fanzone。這間新創公司經營可收集並交易數位選手卡的 NFT 線上平台。Fanzone 使用區塊鏈技術確保選手卡的資訊及安全。
2006 年成立於德國漢堡，Viva con Agua 致力於在全世界幫助人們取得乾淨的飲用水，讓環境衛生以及個人衛生觸手可及，在烏干達和南非都有支持的水計畫。該非營利組織的願景是「人人皆享有水—一切為了水(“Water for all - all for water”)」。Viva con Agua 定期以藝術品拍賣來募款。