7.58萬起，聰明最讚新摩托PGO Zan 125正式上市

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隨著科技的日新月異，你我的日常在後疫情時代下有了重大改變，2022年PGO 摩特動力機車以創新的思維，將「SMART」概念融入到產品中，打造出兼具科技、安全及實用性的高規格通勤車款，讓車主擁有今年春天最 SMART 的騎乘體驗。
Zan 125設計概念以剛出社會之男性，散發出自信與活力為主題，俐落的折線造型取自男性西裝剪裁，其上揚的線條帶出自信與活力，不同材質間加強其堆疊感呈現出層次。在色彩設定上，百搭的變色藍，呈現出年輕活潑的樣貌，日常選擇簡約柔和的穿搭，清爽又有型；純淨的炫亮白，出眾且吸睛，具層次的留白，可以是低調的陪襯者，也能獨撐大局；堅定、剛強的鈦灰色，是典雅與品味的象徵，中性的灰調有條不紊，獨特的風度與魅力，讓你征服全場。
PGO Zan125 承襲智慧 DNA 結合 Keyless 無鑰匙系統，搭配 NFC 智慧鑰匙卡片使用，高達 281 兆組防盜編碼，一卡在手，輕巧的體積，不僅收納便易，還能確保極高防盜性，輕靠指定位置「嗶」一聲，即可啟動多功能旋鈕，直覺化的配置，讓使用者操作輕鬆無比！
現在更推出精品 KEYFOB 智慧感應鑰匙磁扣(註1)，可依需求進行加購。此外，Zan125 可共用智能 PGO GO APP 功能，整合了車況診斷、保養維修履歷，更結合了智慧液晶儀錶防盜功能，多重防盜防範守護；自訂超速警示，超速時紅色燈條將明滅警示，再也不怕國家級追焦；儀表時間同步設定，時程掌控清楚明瞭；方向燈連動配置，不怕遺忘關閉，更精準掌控動態；加上夜間 LED 氣氛燈控制，心情照明由你決定，要你多時髦就有多時髦。
Zan125搭載Smart Engine 2.0 動力系統，展現優異性能與環保科技，低油耗、高動力的輸出特性，依使用者需求，計算噴射燃油量與時機，運用歧管噴射供油直接點火技術，升級動力、節能環保，加上 PGO 引以為傲的 NASA 鋁合金活塞，採用潤滑塗層強化抗摩擦機能，同時降低阻力，可輸出最大馬力達10.1匹。
優於同級車款，PGO 配備五段可調後雙槍避震器，可隨使用者需求來進行調整，足以應付台灣顛簸的路面，強化了支撐度及舒適性外，更穩定了操駕感受，而高亮度大燈及 LED 尾燈/方向燈的配置，讓 Zan125 的視線更明亮、視野更加寬廣。
在制動系統上，PGO 提供了 ABS 與 VCBS 兩種車型選擇，其 VCBS 變比例連動煞車系統 (Variable Combined System)，較傳統 CBS 高出約 16% 的煞車性能，變比例連動煞車完成理想前後輪煞車力配比，一手輕鬆連動前後雙煞車，此一優化可更有效地縮短煞車距離，提升煞車穩定性與安全性，加上五段可調後雙避震，讓後座乘客既平穩又安心。同時，推出搭載德國大廠 ABS 單迴路防鎖死煞車系統可供選擇，一向視安全為社會責任的 PGO 從不停止追求更直覺、更便利、更舒適、最安全的駕馭方式。
最讚Zan姿態，給你滿滿同級之最，PGO Zan125 擁有同級車款最低車身高 735mm、最長舒適坐墊 728mm、最寬置腳空間 260mm，加上後置物箱大容量，無論自載雙載都給你前所未有的友善。PGO 總是給足消費者同級最大心，標配 USB QC 3.0 座充，提供更有效率的充電模式，讓穿梭自在的你隨時電力十足，是外出的絕佳幫手。
在精品配件上，PGO Zan125 同步推出後貨架(註2)、貨架平板(註3)、後靠背(註4)，精品配件的實用性讓使用者能隨心所馭外，讓承載機能更具靈活與彈性，全面滿足採買、購物、旅行、露營、載貨等全方位載人送物需求，PGO Zan125 絕對是物超所值的多功能車款，即刻預約搶先試！
PGO Zan125【公告市售價】為：
➤ Zan 125 CBS 版 $75,800
➤ Zan 125 ABS 版 $79,800
即日起至 2022/03/31 止，至 PGO 直營/經銷門市訂購 Zan 125，可享超值摩登風格獻禮，包括：
➤ U GO Zan 飛行外套，市價 $2,980 (限量500件)
➤ 丟車賠車保障一年，市價 $2,500
➤ 真正分期12/18期0利率