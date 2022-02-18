鄉下超市出現「超高工讀生」 身分曝光是李光洙、金宇彬
車太鉉、趙寅成主持的節目《偶然成為社長2》開播，他們再挑戰於鄉鎮裡經營超市，本季不只經營難度升級，首集就迎來重量級嘉賓，由病後休養兩年、終於回歸螢幕的金宇彬搭檔李光洙、林周煥擔任工讀生三人組，但平均身高超過188公分的三人，一出場客人竟認不出來，還一度以為是男團BTS成員，趙寅成開玩笑介紹：「他們是剛出道的新人。」車太鉉則說他們是想要戰勝BTS而打造出的新人男團BBS。」
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-18 15:00:00
金宇彬、李光洙、林周煥首次擔任打工仔，站在空蕩蕩的店裡，顯得不知所措，金宇彬站在門口略顯尷尬，他委屈的跟李光洙說：「哥哥也不在意我們，客人也不在意我們。」詢問李光洙應該怎麼辦？李光洙提醒得趁這個時候，看看店內販售物品都擺在哪裡。
《偶然成為社長》第二季出發前往羅州，車太鉉、趙寅成原以為是上次小超商規模，到現場才發現是當地的大型特價超市，兩人立刻崩潰，當下只想把車轉頭開走，趙寅成大喊：「這太大了，不行啊！」超商外到處是堆成山的大件商品，車太鉉立刻發現外頭還停有摩托車，驚呼：「看來還要外送啊！」走進超市中，又看見裡頭有不少「店中店」，包含鮮肉店和小吃部，不只要下廚料理，還要經營肉舖賣鮮肉。
下集預告中，趙寅成開始做兩份工作，車太鉉則像被榨乾，李光洙在收銀台遇到困難，成人型道歉機器人，不斷與客人道歉。大夥簡直精疲力盡，成大字睡倒在休息室，金宇彬直喊：「我們是否需要再找找兼職生？」節目也預告接下來有超豪華陣容打工仔，包含雪炫、金憓秀、韓孝周等人將現身。《偶然成為社長》第二季每週五在愛奇藝國際站同步跟播。