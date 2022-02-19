Toyota與Yamaha再續前緣，合作發展氫燃料內燃機系統

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Toyota曾與Yamaha合作替旗下超跑LFA研發高性能引擎的經驗，這次再度委託Yamaha替其研發氫燃料引擎，不過並非重新打造一顆引擎本體，而是利用原本RC F跑車的那具5.0升V8自然進氣引擎加以改造，在對汽缸頭、噴油嘴、進氣歧管及其他周邊改以支援氫燃料的方式進行置換後，據實際測試後其馬力輸出可達444匹，扭力峰值為540 Nm，雖然比起使用汽油的方式減損了些許動力，不過能以更為環保的方式替內燃機續命這會是個絕佳機會。
負責這項計畫的Yamaha工程師Takeshi Yamada表示：氫燃料引擎看似與傳統內燃機的運作原理並沒有太大差異，不過在排汙控制上卻有著天壤之別，現行為了符合環保法規許多引擎透過導入電動馬達的方式作為輔助，而氫燃料引擎不僅擁有純粹的動力輸出同時不減損引擎所帶來的感官刺激。
雖然現在雙方都尚未針對這具引擎提供明確的上市訊息，不過Yamaha表示這具八缸引擎將承襲LFA超跑的高轉特性與尖銳的排氣聲浪；Toyota則持續在精進內燃機技術而努力，去年就曾以搭載氫燃料引擎的GR Yaris H2挑戰24小時耐久賽，社長豐田章男也相當支持發展內燃機的品牌政策，並說到破壞環境的敵人是碳並非內燃機，若是能將排汙控制好內燃機在未來仍大有可為。