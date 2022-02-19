NBA／詹皇若4奪明星賽MVP將和Kobe並列史上第1 名嘴開酸
2021-22NBA全明星賽周末今(19)日正式展開，美國知名「詹黑」的《FOX Sports》名嘴Skip Bayless認為湖人球星「詹皇」LeBron James會拿到本屆MVP，「因為他只會全力進攻，不會防守。」評論相當酸。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-19 13:05:23
今年明星賽在克里夫蘭舉行，也就是詹皇發跡之地，也為待了11年的球隊騎士帶來隊史首冠，這次他以明星賽隊長之姿，帶領Giannis Antetokounmpo、Steph Curry等大票球星對抗以Kevin Durant為隊長的KD隊。
「在明星賽開打前，休息室就有這種氣氛，那就是詹皇親自挑選的球隊會說，讓我們幫助小皇帝回到克里夫蘭拿下MVP吧。」比賽還沒開始Bayless就開酸，更打賭詹皇會打35分鐘，拿下40分，開啟「全力詹」模式。
Bayless繼續說道，「詹皇現在37歲了，這是他生涯第19個賽季，這次明星賽會為他量身打造，畢竟他現在已經成了只會全力進攻，不會防守的球員。」
詹皇自加入NBA第2年開始，每年都入選全明星賽陣容，過去17季他曾3度獲得全明星賽MVP(2006、2008和2018年)，比肩Michael Jordan、Shaquille O'Neal和Oscar Robertson，若再拿1次將和Kobe Bryant、Bob Pettit並列史上最多。