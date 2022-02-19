國民黨炒股犯喬縣市長 林智鴻：「花蓮王」變「喬王」
國民黨備戰年底九合一選舉，傳出中央選戰策略會報執行長傅崐萁推薦無黨籍立委高金素梅參選高雄市長，卻遭主席朱立倫以「聽一聽就好」否認。民進黨高雄市議員林智鴻酸傅崐萁當「喬王」出師不利，選策會內部充滿矛盾。
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-02-19 18:31:14
面對即將來到的年底市長改選，藍綠陣營都展開參選人徵詢作業，國民黨誰來選高雄市長備受關注。媒體報導，傅崐萁日前在高雄出席活動徵詢市長人選時獨排眾議力推高金素梅。正當若干國民黨議員聞訊呼應還推捧高金形象堅定、有戰力，卻遭朱立倫否認還說「第一次聽過」、「聽一聽就好」。
林智鴻批評國民黨到底把高雄當成什麼？提名傅崐萁出任選戰策略會報執行長負責縣市長提名作業，讓過去因炒股案才剛假釋出獄的傅崐萁從「花蓮王」成為國民黨選舉「喬王」，作法毫無顧忌，太令人訝異了。
再者，「喬王」才剛展現選舉喬人選的功力，力薦高金素梅選高雄市長，又被外界批評起底高金舔共到自認血脈相承的地步 ; 難怪朱立倫要打臉否認說「聽一聽就好」。
林智鴻指出，傅崐萁既是國民黨選策會執行長，豈有力薦人選卻遭主席打臉的情形？明顯是選策會已現破綻和權力矛盾，這實在很難讓人對國民黨選策會的未來再抱有任何期待。
林智鴻譏諷「花蓮王」因炒股案已經聲名掃地，如今變身「喬王」又出師不利 ; 不禁要鄙視朱立倫領導的選策會，甚至質疑傅崐萁是不是已經權力凌駕，當上地下主席了？