台中豪宅一哥再出手！海砸15億買轉運站　打造秋紅谷豪宅

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黃緯程進一步分析，以往七期地價每坪逾250萬的土地，大多是容積率超過600％的高強度土地，但本次聯聚購入的惠安段9地號為住三用地，基準容積率僅280％，因此260萬元單價，以住宅區而言看似偏高；不過，該地是秋紅谷為數不多的首排角地，且鄰地為容積率420％的商三土地，若未來進一步與相鄰土地整合開發，可強化開發效益，加上七期適合規劃豪宅的大面積精華地已所剩無幾，因而吸引建商高價購地搶佔先機。
台灣房屋集團趨勢中心彙整，近兩年秋紅谷首排的購地交易中，除了本次揭露的惠安段住宅區，去年6月與2020年9月成交的惠民段土地，也是由「台中豪宅一哥」聯聚建設出手買進，總計聯聚在短短時間內，就斥資逾72億元，取得超過2406坪面公園精華地，堪稱是秋紅谷擁地最多的大戶谷主。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，聯聚對秋紅谷一帶的佈局頗為看重，近年不僅推出了「聯聚瑞和大廈」，還陸續將同一街廓的惠民段128至131地號土地全數買下，未來秋紅谷南側的第一排豪宅，除了「寶輝秋紅谷」外，將全部為聯聚出品；由於聯聚已將秋紅谷南側首排土地悉數收編，加上朝馬的轉運站，多為各客運業者向地主租用，因此洽購整合的機會大，使建商將購地腳步往西挪移。
陳定中並指出，朝馬過去因鄰近國道而形成轉運站聚落，但近年在建商擴大獵地的風潮下，佔地廣大的轉運站也成了業者購地的目標，若建商購地的步伐不停歇，未來朝馬的客運轉運站，可能也將跟進摩鐵、夜市、大型餐廳的腳步，掀起遷出七期的大搬風。