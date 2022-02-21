咳血是肺癌造成？良性病灶也會帶來致命風險！醫：當心呼吸道阻塞致命

我是廣告 請繼續往下閱讀
咳血量少也別輕忽！及時就醫避免生命威脅
咳血如果會造成明顯的呼吸道阻塞、影響到肺部呼吸氧氣的交換功能、甚至造成生命徵象不穩定，都被稱為大量咳血或有生命威脅的咳血，陳照坤醫師說明，如果以量來說，24小時150ml以上或是半杯的咳血量 ，或是量少但有導致合併症狀，仍會帶來生命危險，建議及時前往醫院急診處置。
咳血不一定是肺癌！良性病灶也有風險！
陳照坤醫師曾收治一名50歲女士，因為突發性大量咳血，呼吸變喘，送至急診。在急診時，因呼吸衰竭緊急接受呼吸道插管處置，住進加護病房治療。經過檢查後，診斷為支氣管擴張症併肺炎感染，後續轉至普通病房，又再次突發大咳血、呼吸衰竭，經緊急插管仍持續大咳血，血氧生命徵象無法穩定，決定緊急開刀，術中支氣管鏡清除氣管內血塊後，血氧相對穩定後，執行右上肺葉切除手術控制出血，現在已出院並定期至門診追蹤。
陳照坤醫師表示，咳血不一定是肺癌或肺結核，良性的病灶也可能帶來致命風險，針對大量咳血的治療，希望可以在病人穩定的狀況下開刀，盡量減少因生命徵象不穩定緊急開刀帶來的風險，建議民眾如果有咳血的情形切勿輕忽，提早就醫進行診斷治療，避免因病情或咳血加重，帶來更多的風險及併發症。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。