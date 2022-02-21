當心孩童誤入「成長冬眠期」！寒假在家更要注意3大NG！

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一位媽媽在寒假結束後，發現孩子比同班同學成長慢，焦急詢問醫師原因，才發現長假累積的晚睡、不出門、不運動、不喝鮮奶等不良生活習慣，導致成長進入「冬眠期」，落後同齡孩子。卓越皮膚科兒科聯合診所院長、前台北榮民總醫院桃園分院小兒科主任顏俊宇醫師說明，國外研究曾證實，受冬季陽光照射少、運動量減少等原因，兒童成長存在「春夏快、秋冬慢」的季節性。
根據最新315位國小學童家長的網路問卷調查結果，有高達77%小孩寒假常做的休閒活動是「窩在家看電視、滑手機」等室內運動，顯示孩童們放長假期間容易累積的不出門、少日曬、少活動等不良生活習慣，導致嚴重的生長缺口。提醒家長積極培養孩子良好作息、給予正確營養和足夠鈣質。
冬天成長3大NG行為 你家小孩也中了嗎？
各位爸媽有察覺到冬季隱藏的「成長危機」，可能會影響孩子寶貴的成長期嗎？顏俊宇醫師列舉三個家長最常忽略的成長NG行為，從冬季錯誤生活作息來對症下藥：
NG1待在家不出門：77%學童寒假成宅小孩，缺日曬影響鈣質吸收
大多數人都是依靠「曬太陽」來觸發身體生成維生素D的機制，但有77%家長表示，冬天天氣冷會大大降低出門活動的意願，冬季期間多以看電視、玩電腦、閱讀等室內活動為主。醫師說明，缺乏日曬及維生素D會影響鈣質吸收率、不利孩童的骨骼和肌肉成長，應保持每周3-4次、每次10-15分鐘外出接受日曬的習慣，讓身體維持良好成長狀態。
NG2天冷不運動：46%學童運動量驟減，恐降低生長激素分泌
運動可以刺激生長激素的分泌，加上伴隨著運動過程中的肌肉反覆收縮，會為骨骼施加壓力，進而帶動生長板細胞分化，帶動肌肉和骨骼系統的生長。最新調查就指出，有46%家長表示冬天的運動量下降，寒假少了學期間的體育課，及課後和同學跑跑跳跳時間的情況下，學童運動頻次可能會更低。顏醫師提醒，小孩的成長黃金期有限，適量運動更是生長關鍵，家長可以在寒假多安排戶外運動時間，增加孩子日曬與補充維生素D的機會。
NG3鈣攝取加倍不足：75%孩童冬季鮮奶喝不夠，成長營養出現缺口
根據《國民營養健康狀況變遷調查(102-105年)》資料顯示，「鈣質」為國人攝取狀況最差的礦物質，處於生 長期的7-15歲兒童及青少年平均更只達到建議攝取量的四成，顯現成長過程中出現營養的缺口。家長調查更指出，有七成以上孩童冬季鮮奶未達建議攝取量，更有82％家長表示，孩子有一半以上的時間沒有一天喝足兩杯鮮奶，長期處於鈣質缺乏的情況。醫師表示，在日曬、運動量皆不足的冬天，若沒有積極補鈣，將加劇成長危機。
每天喝足兩杯奶 適當運動日曬助成長！
顏俊宇醫師說明，國健署建議的每日鈣質攝取量為7-9歲800 mg、10-12歲1000 mg、13-18歲1200 mg，因此正值成長期的孩童，每天都應喝足兩份（一份240ml）鮮奶，補充骨骼快速生長所需的鈣質。醫師也提醒家長，想要孩子有穩定正常的成長發展，適當的戶外運動與日曬也很重要，因此冬季要把握「運動足」、「日曬足」與「鈣攝取足」的成長對策，遠離成長問題。在氣溫低的冬季，家長不妨也可以選擇加熱鮮奶，增加小孩冬季喝鮮奶的意願。
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