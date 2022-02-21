不明胸悶、胸痛等４症狀，即刻撥打119，慎防心肌梗塞！

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心肌梗塞的隱藏地雷，關鍵在溫差而非天冷！
張釗監醫師表示，隨著個人日常生活習慣、風險因素等，血管健康狀況有所不同，風險較多、較高的族群血管中的斑塊便會比較多，形成心肌梗塞的機率也就會比較高，特別是在天冷、冷熱交替、溫度變化較大的環境中，危險特別高，例如天冷泡溫泉、冬季進補、起床上廁所、進出浴室等，有相當多的案例就是在浴室發生。
心肌梗塞主要風險族群，不明胸悶、胸痛提高警覺！
張釗監醫師指出，心肌梗塞主要的風險族群，除了因老化較常見於男性45歲、女性55歲的中高年齡層以外，也包括家族遺傳、三高、糖尿病、心臟疾病、抽菸酗酒、缺乏運動、壓力過大等族群。值得注意的是，心肌梗塞也不單單只有中高年齡層會發生，近年隨著生活型態改變，現代人普遍習慣高糖、高納、高油等飲食習慣，日常生活中也有不少前述的風險因子，即便是年輕族群也有可能發生，身體健康的族群也未必是絕緣體，亦可能帶有老化、壓力等因素在，不少患者在心肌梗塞發生時，往往就是因為認為自己身體健康而不自覺。
另一方面，也有不少人對於心肌梗塞的認知，是認為只會在天冷的時候，因此而輕忽警訊，但正如前述，溫差變化才是重要的關鍵，提醒民眾，風險因素越多，越要多加注意警訊，一旦發生胸痛，萬不可認為只是單純的胸痛、休息一下即可。
慎防心肌梗塞釀憾事，不明胸悶痛即刻撥打119！
張釗監醫師提醒，心肌梗塞發作時的胸痛，和一般的肌肉、筋膜所引起的胸痛有所不同，患者通常不容易指出確切的位置，且除了胸痛外，也常見出現胸悶、呼吸困難，或是出現肩膀、手臂、背部、喉嚨、下巴、牙齦的延伸性疼痛，而考量每個人對疼痛的感受度不同，有時也未必會以疼痛的方式呈現，可能為痠、麻等不適。當有發現上述情況，就絕對不可大意。
這些症狀往往會持續一段時間，可達30分鐘，當痛到冒冷汗，已經是相當危急的警訊，提醒曾有心肌梗塞者，立即服用醫師開立的「硝化甘油」，若２次未獲得改善、第一次發生心肌梗塞、身邊沒有硝化甘油者，為避免行車可能發生危險，即刻撥打119前往醫院，不論是否確定為心肌梗塞，以免誤判而錯過搶救的黃金時間。
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