耳悶、耳脹當下怎麼辦？醫教６招解除，４方法有助改善！

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很多人都有耳朵悶、耳朵悶塞感、耳悶悶聽不到、耳朵悶塞回音與悶痛的症狀不知道怎麼辦，不知道怎麼解決也不知道會多久，同時又懷疑是不是跟鼻咽癌、鼻過敏、鼻竇炎有關，真的很辛苦。這些都有可能是耳咽管功能異常造成的阻塞而產生的症狀。
耳朵悶脹除了有壓力以外，也很常合併耳鳴、聽力損失、聽到自己講話的回音、鼻塞與喉嚨痛與頭暈等症狀。透過「耳咽管功能異常問券評估表」評估耳朵的壓力、疼痛、像在水裡的悶塞感、感冒是否加重、耳內的劈啪或啵啵水泡聲、耳鳴以及聽力變差變模糊，只要分數大於14分就可能有耳咽管異常。
有上述症狀的人，三成以上的人最終被診斷為耳咽管的功能不良、15%的是因為中耳積水、7.5%的人是因為中耳炎，然而也有近15%的人沒有特定的原因。總體而言大概有1%的人有耳咽管的問題，不管是3個月內的急性或是超過3個月的慢性。
耳朵悶脹當下怎麼辦？醫教「正壓動作」６招解除！
耳咽管是連結耳朵（中耳）與鼻子最後面（鼻咽）的小通道，最外側三分之一比較硬，是在顳骨內側三分之二比較軟的位置，開口在鼻咽的穹窿。這條小通道、小管子在成人約3.6-3.8cm，主要功能有三個：
１．打開維持暢通：
平衡耳內壓力、加強耳內換氣，保持耳膜彈性正常、有助於正常聽力。
２．纖毛黏液擺動：
排除發炎感染物質到鼻咽。
３．調節避免傷害：
避免中耳聲音過大、避免鼻咽感染物質逆流。
耳咽管的開口會因為正壓動作打開，例如大喊、吞嚥、打噴嚏、憋氣、捏鼻閉口吐氣，使得附近肌肉收縮。這也是為什麼我們搭飛機時避免小朋友耳朵痛，會用喝水、打呵欠等方式來幫助耳咽管打開，讓壓力不平衡造成的耳悶脹改善。
常常耳朵悶脹怎麼辦？４方法有助改善！
耳悶脹痛這些惱人的症狀總是好好壞壞又死纏爛打，讓人只能崩潰大喊：到底什麼時候才會好！針對這些耳咽管阻塞相關的功能異常，可以循序漸進用以下方式治療：
１．對症治療：
解決隱藏在背後的兇手，這是當中最根本的，例如鼻竇炎與過敏性鼻炎的積極治療、咽喉胃食道逆流的控制、手術解決肥大的腺樣體、多管齊下的治療睡眠呼吸中止症，以及治療可能的鼻咽癌。這些針對真正病因的對症下藥都證實可以改善耳咽管阻塞相關的功能異常。
２．口服藥物治療：
包括去充血劑、鼻類固醇噴劑、口服類固醇，這些藥物的使用也可以改善耳咽管阻塞相關的功能異常。
３．手術與處置：
以前比較常用的像是在耳膜上畫出一個平衡壓力用的小切口，又或是直接在耳膜放一個中耳通氣管。近年來更流行的是耳咽管氣球擴張術，藉由微創的方式，使用內視鏡導引將氣球放置入阻塞狹窄的耳咽管，透過氣球擴張來打通耳咽管。近年的研究約可以改善至少50%的症狀，而且不管追蹤1年、2年、3年，這個效果還是持續著。也有研究顯示將近9成的病人可以持續最少7個月的有效進步。術後三天頭部盡量抬高，術後一週需要避免劇烈活動、且要持續使用鼻噴劑甚至洗鼻。
4. 復健運動：
最常使用的是捏鼻鼓氣法，深呼吸一口氣後憋氣，捏住鼻子、緊閉雙唇，向下用力維持十秒，恢復正常呼吸。平常的使用可以短暫改善。手術後規律每天2-3次持續10秒鐘，連續1-2個月，更可以延長手術效果！這些方法都是利用增加上呼吸道的空氣壓力將耳咽管打開。
長期耳朵悶脹盡早檢查，避免疾病找上門！
這些症狀除了需要積極找醫師檢查是否是鼻咽癌、鼻竇炎或其他疾病所造成的，透過積極的治療也可以大大改善生活品質，降低衍生出的不舒服感受。如果沒有積極處理，可能會有聽力損失、中耳炎、耳膜受損，甚至耳朵膽脂瘤的併發症。
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