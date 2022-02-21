男生要注意硬度不足！三高恐已上身！醫籲及早治療避免不舉危機

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知名泌尿科邱鴻傑醫師說明，逾半數40歲以上男性有不同程度的勃起功能障礙問題，估計全台超過百萬男性恐為勃起功能障礙問題所苦。邱鴻傑醫師強調，勃起功能障礙有年輕化趨勢，近5年40歲以下發生率增3倍。值得注意的是，40歲以下尋求就醫的患者，接近5成患者罹患嚴重勃起功能障礙，因打拼事業長期維持不良生活型態，引發勃起功能障礙的中壯年患者人數逐年攀升。如遇相關問題務必及早就醫尋求協助。
馬偕紀念醫院泌尿科蔡維恭醫師提醒，許多中壯年男性正值事業巔峰，常集高壓力、高工時、高疲勞於一身，這種工作型態背後的意義可能代表壓力大、三餐不正常、長期久坐缺乏運動等不良生活型態，都是破壞勃起功能與男性健康的元兇！
蔡維恭醫師根據門診經驗分享，過勞工作帶給患者的壓力和疲憊，通常在下班後仍難以解除，這時如果想和另一半浪漫互動，勃起狀況跟性生活表現常常不如人意。若失敗的勃起經驗在患者心中烙下陰影，可能影響未來面對性愛的壓力、陷入越焦慮越難舉的困境。
硬度不足警訊勿輕忽！半數患者已是前期高血壓
不只房事難開工，高雄榮民總醫院泌尿外科簡邦平醫師表示，一旦面臨硬度不足問題，患者可能正朝「三高」危機逼近！高血壓、高血脂、糖尿病是勃起功能障礙常見共病，許多患者在確診勃起功能障礙的同時，雖然健檢報告未見紅字，但可能已瀕臨三高等慢性病危險邊緣。這些慢性病問題恐進一步增加勃起功能障礙嚴重性，造成惡性循環。
根據文獻統計，勃起功能障礙患者有接近半數已進入前期高血壓，40%患者被診斷出有高膽固醇血症，更有29%患者膽固醇值已達危險邊緣。歐洲研究亦顯示，每5名確診勃起功能障礙患者，就有1名血糖值達前期糖尿病標準，這些血糖患者更可能面臨嚴重的勃起功能障礙。簡邦平醫師呼籲，硬度不足問題可視為身體警訊，應趕在三高上身前及時診斷治療。
遠離過勞不舉危機 可依照性愛習慣接受治療
呼籲「高工時、高壓力、高疲勞」的職場熟男應重視硬度問題，務必透過門診醫師治療，切勿找尋偏方避免弄巧成拙。除養成良好生活型態外，也可以請專業醫療人員評估是否需透過藥物輔助 ，若因工作型態無法有固定的行房時間，可選擇於每次性行為前再服藥。根據男性醫學會治療指引 ，建議於性行為前1-2小時服用，服用後的行房成功率約6-7成，呼籲男性積極依照生活型態調整治療方式，追求更好的性愛及生活品質。
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