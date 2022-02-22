郁方突霸氣點評　「講正宮、小三根本就是歧視」

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馬力歐擔任本片男主角，飾演想擺脫過去形象、力求突破的男演員。在參與名導演徵選壓力下，距離功成名就只差臨門一腳時，又同時夾在正宮與小三的攻防戰之間，用盡方法想將每件事搪塞過關。馬力歐表示，每次接到台語戲劇邀請都覺得壓力很大，因為台語並不是他的母語，總擔心無法非常道地有韻味，接演台語戲都會長白頭髮，晚上睡覺還會磨牙說夢話，緊張地像要赴刑場，連老婆都覺得他很可憐，但他還是會努力將台語演出做到位。
飾演小三的李亦捷這次演出的語言挑戰更是艱難，在劇中她將使用泉州話演出。她表示，還沒開拍期間劇本已是滿滿注音，自己會無意識重覆唸台詞，有一次等垃圾車時，她無意識喃喃自語地講泉州話，當她回過神來，發現路人用很奇怪的眼神看她，就以最快速度跑回家，覺得自己的行爲太奇怪太丟臉了。
郁方在劇中飾演正宮，郁方形容自己的角色就像「橡皮筋」，對待老公有鬆有緊，全盤掌握。話鋒一轉她又霸氣點評，認為「正宮／小三」這種形容詞根本就是歧視，因為潛台詞就是認為男人一定有外遇，才會有正副之分，她認為現實中「夫妻」才是唯一正確的形容詞。而講到「正宮小三」之爭，郁方不由得替正宮們打抱不平，認為小三只考慮當下的快樂，正宮卻還要擔負家庭責任，小三享受的成果都是正宮前面的積累，譴責外遇的人不善待老婆，卻永遠追求外面的新鮮。
郁方與馬力歐年輕時為「憲憲家族」師姐師弟關係，兩人認識20多年，看著對方成長，對彼此非常熟悉，很容易帶入這次久婚的夫妻角色。師姐郁方對馬力歐非常有信心，替他的演技打包票說：「台灣找不到第二個人比他更適合演志誠（男主角）」。她憶起當年馬力歐第一次走金鐘紅毯，就是因為自己入圍陪她參加，想不到後來馬力歐卻比自己更早得獎。這次再度合作郁方信心滿滿，希望能藉本片問鼎金鐘，再一起走上金鐘星光大道。
談到馬力歐剛出生的女兒與太太，如果有一天最愛的兩個女人吵架會幫誰，馬力歐表示他都不會幫，但他絕對會很寵兩人，不過太太是最辛苦的人，所以會護著她，而女兒也不能太寵，只能寵到99%，言語間盡是透露對家人滿滿的愛。愛這個元素也是本片的一大看點，除了錯綜複雜的情愛關係，本片亦埋藏更宏觀的視角，等待各位觀眾來解謎。（編輯：楊穎軒）