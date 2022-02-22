特企／新年度「回饋神卡」　達人推這張無腦通行天下！

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以下，寶可孟將教你三招小資刷卡省錢秘技，讓我們自己看下去：
2022年聯邦賴點卡基本權益：
1.國內一般消費1.5% LINE POINTS點數回饋無上限
2.綁定聯邦帳戶享0.5%加碼 LINEPOINTS點數回饋無上限 (於次月月底回饋)
3.海外3% LINEPOINTS點數回饋無上限
4.保費回饋降為1% LINEPOINTS點數回饋無上限（最高12期零利率）
第一招：善用保費回饋。保費享有1%回饋外，甚至還有「滿萬享12期零利率」的活動，讓你把「年繳的保費」輕鬆變成「月繳」，而且還是無息分期喔！
第二招：新戶最高拿1300，這張卡也始無前例做了新戶「千元禮券」早鳥加碼+首刷禮！
怎麼取得1300元？寶可孟分析給你聽：新戶刷卡滿888，送新戶禮300點LINEPOINTS點數凡核卡30日內刷1萬元新增消費，即可入手家樂福1000元即享券。因此新戶30天內刷1萬元，即可直接拿到1000元的家樂福即享券及300點LINEPOINTS點數，總價值1,300元回饋就入手拉！而且一般消費皆可累積，也可以考慮在家樂福APP進行刷卡儲值，或是使用LINE禮物平台購買禮券，都符合一般新增消費的認定。現在先刷卡解首刷，將來再拿禮券來消費，也不失一個省錢不亂花的好方式。
第三招：把握週三消費，網購最划算！
活動期間（2022/1/1~6/30）聯邦賴點卡正、附卡持卡人，每週三使用LINE Pay綁定聯邦賴點卡於指定網購付款，不限金額享加碼LINE POINTS 3%回饋，最高可享5%回饋。
最高5%回饋＝賴點卡週三指定網購加碼3%回饋＋賴點卡最高2%回饋（詳情請參活動官網）
週三指定網購加碼3%回饋每LINE Pay帳戶個人每週上限100點，活動總回饋每週上限16萬點，點數贈完為止，回饋滿額訊息會在LINE Pay官方帳號貼文串公告通知！
說了這麼多，各位小資族們是否已蠢蠢欲動、想入手了呢？現在馬上點擊網站申辦！
聯邦賴點卡辦卡連結：https://pse.is/3xphqc