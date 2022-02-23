特企／連假來遠百看展　給心靈不「藝」樣的假期享受！

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同時呼喚HAPPY GO卡友大集合，持HAPPY GO卡及全館當日單筆3,000元發票，即可至客服中心兌換好客隨身瓶500ml，每人限領乙份(遠百竹北除外)。有好客隨身瓶相伴，春光明媚相伴好行。
新竹大遠百即日起到3月9日在6樓活動中心與新埔柿染坊舉辦「風城喜柿 植物染創意•擬真實物展」，展覽包含年菜、夜市小吃、懷舊的古早味零食……等擬真實物和柿染商品等。以幽默風趣的方式呈現，希望顛覆大家對於植物染的既定印象，從擬真的世界中驚聲讚嘆手藝巧妙。
另外，2月28日~3月17日在B1樓藝文長廊舉辦「動物森呼吸~~紙雕藝術展」，邀請喜感文創紙藝師海倫現場展出，以剪刀和筆刀創作，在紙上雕刻出對大自然和生命的熱情，當紙雕加入色彩拼貼和摺紙，暖心的故事就藏在剪紙中。紙雕千變萬幻盡在其中，也是非常開眼界的展出喔！
遠百寶慶則是有請太陽寶寶陪大家歡度228連假，準備了三款超療癒的太陽寶寶手機桌布，呼應春天的顏色，用溫暖的畫風幫手機換桌布，迎來滿滿的正能量！FB粉絲團傳送門：https://www.facebook.com/feds32
遠百竹北2月25日~3月31日在8樓多元展場舉辦「2022花嫁の新款禮服 幸福巡禮展」，首次與法國巴黎婚紗攜手打造大型婚紗展覽，除了精美婚紗展示外更結合豐富多元的靜態及動態活動，讓民眾來到遠百竹北一次享受好看、好吃、好玩、好滿足的幸福體驗。