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華立集團與央大USR團隊合作　降低部落電力孤島發生機率

▲桃園復興區霞雲里微電網啟動，左起中央大學機械系特聘教授曾重仁、左二中央大學USR團隊計畫主持人工學院院長蕭述三、右二桃園市復興區霞雲里里長楊米豐、右一傑明新能源總經理張及人。(圖/華立企業提供)
▲桃園復興區霞雲里微電網啟動，左起中央大學機械系特聘教授曾重仁、左二中央大學USR團隊計畫主持人工學院院長蕭述三、右二桃園市復興區霞雲里里長楊米豐、右一傑明新能源總經理張及人。(圖/華立企業提供)

生活中心/綜合報導

2022-02-25 15:59:17

基於對永續經營與環保循環的策略落實，華立企業與中央大學USR(University Social Responsibility) 與儲能技術團隊合作，協助參與智慧防災與能源的規劃，發展以區域微電網為主的急難救助儲能系統；希望協助桃園市復興區的聚落，面臨天災時，靠緊急的電力系統維持通訊與民生基本運作。

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中央大學師生運用的社會資源關心公共議題，並對焦在地的關懷、產業鏈結、永續環境與長期照護，且善用其專業反饋社會，將聚焦題目為「永續復興」—打造智慧韌性部落計畫；有藉於此，華立企業規劃CSR單向企業責任延伸到ESG公司永續經營治理，以自身對於能源產業的協助與應用，同時也扮演社會企業的角色。

中央大學USR團隊計畫主持人工學院院長蕭述三指出，防災與能源是工學院的專業強項，正符合復興區長年飽受坡地災害，及颱風導致斷電形成孤島的需求；復興區避難收容所共12處，但尚無完善的緊急電力規劃，盼攜手運用專業當地居民一起解決問題，建置在地能源與分散式的微電網系統，讓緊急的電力系統維持通訊與基本運作，降低電力孤島發生的機率。
 
華立集團表示，近年配合政府推動綠能的發展，嘗試多元設置的型態，其中針對在交通不便的原鄉部落，建置兼具防災效用的微電網，朝向以「緊急災害備用智慧微電網系統」，災變時可提供基本照明、通訊和民生電力的需求為前提，避免因天災造成停電、停話的「孤島」狀況；並結合策略夥伴傑明新能源,並借重多年工程夥伴泓筌科技之施工經驗,，以自發自用的角度，建置可運作、可落實偏鄉微電網的能源應用與企業責任。

華立集團說，防災型微電網是簡易完整的能源調配系統，若因故停電，避難中心就能透過太陽能板和蓄電池自主供電，可獨立供電5小時，並透過智慧能源管理的系統供電給電信基地台，保持災區對外通訊，還能透過手機App監測電池的存量及可用時間，遠端開啟發電機供電；「延長黃金救援時間，是防災型微電網的重要應用面向」，在搜救人員抵達災區前，也能提供緊急醫療設備用電。本次針對企業的ESG 與學界的合作只是第一步 ,對於企業的永續經營與對社會的關懷與發展是華立的長期發展的目標。    
 

▲桃園復興區霞雲里里辦公室屋頂之自發自用綠能設施。(圖/華立企業提供)
▲桃園復興區霞雲里里辦公室屋頂之自發自用綠能設施。(圖/華立企業提供)
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