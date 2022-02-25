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特企／打造平權與友善職場！國際藥廠落實人工生殖假

▲真正的平等不只是呼喊口號，更該落實在日常生活，因此展開台灣百健「生•平行動」座談會，從生而平等、生活平等、生命平等甚至生育平等等多元主題面向，探討每一個人可能遭遇到的挑戰。（圖／台灣百健提供）
▲真正的平等不只是呼喊口號，更該落實在日常生活，因此展開台灣百健「生•平行動」座談會，從生而平等、生活平等、生命平等甚至生育平等等多元主題面向，探討每一個人可能遭遇到的挑戰。（圖／台灣百健提供）

本報訊

2022-02-25 15:03:22

每年的三月八日為國際女人節（International Women’s Day），紀念女性在經濟和社會等領域做出的重要貢獻。近年來，臺灣社會在法令政策推動及多元對話後，性別平權議題逐漸受到重視；隨著國際女人節即將到來，台灣百健在企業內部聚集兩岸三地員工，響應2022年國際女人節主題「#BreakTheBias」，以「生•平行動」為主題展開座談會，邀請TFC臺北婦產科曁生殖中心副院長王瑞生、代理孕母解禁推動人陳昭姿、彩虹平權大平台執行長呂欣潔及社會教育組專案經理林均諺（倫倫）等不同領域意見領袖為性別平權議題發聲，希望將此價值觀落實至員工日常，身體力行。

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台灣百健持續推動DE&I（Diversity、Equity＆Inclusion）策略與價值觀，致力於打造多元、平等與共融的職場環境。百健認為，真正的平等不只是呼喊口號，更該落實在日常生活，因此展開台灣百健「生•平行動」座談會，從生而平等、生活平等、生命平等甚至生育平等等多元主題面向，探討每一個人可能遭遇到的挑戰，更親身落實職場「生•平行動」，自去年即已率先同業落實「人工生殖假」，支持工作夥伴在人生道路上的重要選擇，只要有需求，無論申請身分是男性/女性、已婚/單身還是同性/異性伴侶，都可以享有人工生殖假或陪伴假，積極落實平權觀念於職場日常，以真實行動影響更多人。

台灣百健率先同業　提供人工生殖假落實性別平權職場環境

生命價值對很大一部分人來說，是和工作成就息息相關的，而工作就占據了人生三分之一的時間，職場環境的支持系統更顯重要。在平權觀念進步的現在，更多女性在職場上發光發熱，但同時「生育」與「升遷」人生重要的時機點選擇，卻時常困擾許多女性。受邀演講的代理孕母解禁推動人陳昭姿，當年堅守職業婦女崗位的同時也仍擁有孕育下一代的夢想，她分享到：「本身因為子宮發育不全，年輕時在求子之路遇到重重關卡，深刻了解職場婦女在求子上的困境。二十多年推動代孕解禁的努力，是希望未來有需求的個人與家庭，都能擁有追求幸福的權利。而時空環境的變化更加重了此議題的複雜化，例如，晚婚晚孕，進而必須去考慮基因型代孕之可行性，以及同志們的需求。」

台灣百健看見「生育」在平權社會中仍是一個造成不平等的因素，因此除提供產假、陪產假外，更率先同業將人工生殖假真正落實，支持百健同仁的每一個人生選擇，營造職場平權環境，無論是進行何種方式的人工生殖，只要員工有需求，百健便是最強大的支持者。台灣百健總經理田穎穎表示：「台灣百健正面看待在不同角色投入的女性所展現的強大力量，致力提供不分性別的友善職場文化，鼓勵所有員工在職場努力的同時，也能同時在家庭及生活中大放異彩；此外，人工生殖過程中伴侶的陪伴與支持也格外重要，男性員工享有同等的人工生殖假，可以與伴侶一同為家庭努力，真正落實性別平權的職場文化，為工作及生活帶來雙贏。」

落實DE&I理念：台灣百健生 • 平行動　以真實行動創造更多影響力

百健全球長期推動DE&I策略與價值觀，今年以「生•平行動」為溝通主軸，響應2022年國際女人節主題「#BreakTheBias」，致力於消除偏見、打破刻板印象、拒絕不平等和歧視。除聚集兩岸三地員工共同討論外，也邀請不同領域意見領袖共同對談性別平權議題，希望透過深度的對談，讓平權觀念自然而然被同仁吸收、身體力行的同時也逐漸影響。彩虹平權大平台執行長呂欣潔分享：「除了從理性的制度面去改善，我們也樂見企業舉辦性別平權的課程、講座等教育訓練，從根本改善職場文化，提升員工對相關議題的認識與素養，讓多元、平等與共融的概念落實在企業職場內，也希望員工能成為種子，以真實行動影響更多身邊的人。」

台灣百健不僅是百健亞洲地區第一個加入同志遊行的團隊，更是平權運動堅強的後盾與盟友，將持續秉持無畏精神，致力於促進職場平權的實現。除了提供慶祝國際女人節的活動與員工假期，每年8月8日也提供員工父親節假期，男女員工同享，真正實踐員工兼顧家庭與工作的友善平權，打造對每一個族群都健康、舒適的職場環境。

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