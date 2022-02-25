仙人跳敲詐男同鄉1億！越南男持刀恐嚇「沒錢斷你10指」

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據了解，阮男與4名同夥疑似想用仙人跳的手法勒索團姓男子，去年5月，阮男透過其中一名女同夥將團男誘騙到台中市一家工廠見面，團男以為飛來艷福便獨自應約，豈料一到現場就被阮男一夥人圍毆，團男寡不敵眾只能任由宰割。
阮男一夥控制團男後，隨即將他身上現金一掃而空，同時轉移到大里區一棟民宅內繼續施以凌虐，直至隔日上午，阮男以團男性侵女同鄉為由，要他打電話回老家要錢，否則會將他10根手指全部砍斷，團男聽後只能照辦，但眾人苦等多時，團男家人始終籌不出錢，阮男無奈之下只得要求團男簽立借據，並逼拍裸照後放人離開。
團男獲釋後立刻報警求助，警方也迅速在阮男住處將之逮捕，現場查獲多把刀械，但其餘團夥則逃之夭夭；阮男事後面對檢調，矢口否認罪行，並表示自己沒有參與犯罪，只是在一旁觀看，但台中地檢署則不予採信，認為阮男惡行重大，全案依妨害自由、恐嚇取財、傷害與恐嚇危害安全，以及加重強盜罪起訴。（編輯：陳苾暐）
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