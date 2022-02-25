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避免增加肩膀負擔的神奇小幫手就是它了－斜背／肩背小包！進入職場後，因為久坐、長時間緊盯電腦螢幕的原由，許多人漸漸面臨到肩頸痠痛的困擾，而斜背／肩背小包正是妳的救星，體積小、重量輕、花樣多變的特質，成為許多女孩們愛上小包的原因～
＃Charles Keith－Gabine 真皮馬鞍包Gabine 真皮馬鞍包主打「不需過度花費心思就能夠展現女性極致的美」，是否非常吸引人呢？溫和的咖啡色澤讓Gabine 真皮馬鞍包能夠符合一年四季，冬日裡更能給人一股熱可可的溫暖、幸福感。可拆式的背帶讓它同時具有手拿、手提、肩背三種揹法，各自展現不同的氣場，也能輕鬆駕馭各個場合，讓小資女孩能夠用平易近人的價位，將Gabine的馬鞍包運用到極致～>> 【立即前往訂購】
圖片來源／Charles Keith 官網
另外，想要追求獨一無二的女孩們有福了！Gabine 這款馬鞍包讓妳能夠選擇想燙印的字樣，一將掀蓋掀起就能看見個人化的專屬燙印，也是另一半送禮的絕佳選擇～
圖片來源／Charles Keith 官網
＃BearaBeara－FRIDA 復古牛皮鎖型側肩包絕對不會讓復古控失望的品牌非BearaBeara 莫屬，2019年秋季就登場的FRIDA 復古牛皮鎖型側肩包，憑著亮眼的卡扣以及舊黃銅色的提手，深得許多熱愛古典歐式風格朋友們的心。從裡到外沒有一處不講究，BearaBeara 選用玻利維亞的天然皮革打造，內襯為純棉並使用沉靜的蘇格蘭格子樣式，揹著它也讓自己散發著沉穩內斂的氣息。>> 【立即前往訂購】
圖片來源／Pinkoi – BearaBeara
＃BearaBeara－Santa Anna Mini 英倫牛皮復古鏈條 側肩包說到BearaBeara最經典的款式，絕對會想到它——Santa Anna Mini鏈條小包！憑著精緻小巧的方正外型，搏得許多紅人的目光，也是女孩們在第一次買BearaBeara經常選購的款式。黃銅色的仿舊鏈條（可以更換皮製背帶）以及卡扣，讓整體散發著古典氛圍，上方還做了符合方正包型的提手，讓它能夠瞬間成為時尚手提包。>> 【立即前往訂購】
圖片來源／Pinkoi – BearaBeara
由於Santa Anna Mini這款鏈條小包容量較小，大約只裝得下唇膏、錢包、手機、鑰匙，所以上班上課習慣攜帶文件或平板的朋友們，會需要多攜帶一個紙袋或是電腦包，才能夠為上班上課做好萬全準備唷～
圖片來源／Pinkoi – BearaBeara
＃BearaBeara－JAQUELINE 復古牛皮醫生包沒有人能抵擋它的超人氣魅力，那就是——JAQUELINE 復古牛皮醫生包。包款名稱翻譯成中文就是賈桂林，光聽就能感受到逼人的氣質，不過更讓人驚豔的是精心設計下的外型。經典的洗舊金屬卡扣，加上包包正反面微微的弧度，讓它在陽光之下光澤感倍增，也讓它給人既復古又摩登的感覺～別看它復古外表，它可是非常百搭的，無論是上班、上學、約會場合，都能夠讓女孩們輕鬆搭配，一個包包就能上各種戰場！>> 【立即前往訂購】
圖片來源／Pinkoi – BearaBeara
托特包
上班上課需要攜帶平板以及紙張的朋友們太太太需要它了！托特包（Tote）也就是容量較大的手提包包，也因為這樣的特質，吸引了許多都會女性的喜愛。揹著它不僅不會凹折到文件，也能夠放入現下非常流行的平板，可說是將手提包功能最大化的一個包款～
＃Charles Keith－Charlot 托特包Charles Keith這款Charlot 托特包可說是深得小編的心，內斂迷人的橄欖色，包包正面鑲上了小小的金色logo，材質兼顧且外型方正，得以大大減少內容物被凹折到的機會～簡約但又不失風采的外型、XL級的容量，符合每天都要帶著電腦行動的需求。此外，Charlot 這款橄欖色的托特包價格平易近人、可手提也可肩揹，可說是CP值非常之高，也是許多上班族所熱愛的品項之一～>> 【立即前往訂購】
圖片來源／Charles Keith 官網
＃Charles Keith－多功能大肩背包喜歡包包內有夾層以及出門需要帶文件的朋友們，它就是你的命中注定！Charles Keith－多功能大肩背包主打「以簡約時髦的外型，為你撐起職場與生活中的所有重量」使用軟質的合成皮，除了響應現在流行的綠色行動，也使包包容量非常大，讓出門習慣攜帶大量物品的人們眼睛為之一亮～此外，它的荔枝紋表面也不易刮花，得以讓包包經過歲月的摧殘下，還維持在完美的全新狀態～>> 【立即前往訂購】
圖片來源／Charles Keith 官網
原文出處 : ReadyGo 【生活】精選不失質感又輕鬆入手的６款包包 不傷荷包也能氣質滿點！
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